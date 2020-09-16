«Давайте пообсуждаем…» Министр науки РФ выступил против моратория на рост платы за обучение в вузах

Министерство науки и высшего образования РФ считает нецелесообразным вводить мораторий на рост платы за обучение в вузах. Такая законодательная инициатива будет иметь обратные последствия. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр Валерий Фальков в ходе правительственного часа в нижней палате парламента.

О подготовке законопроекта, ограничивающего рост платы за обучение и вводящего мораторий на снижение количества бюджетных мест в государственных вузах, сообщил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов. «Также мы предлагаем направить большую часть средств именно на зарплату профессорско-преподавательского состава и на стипендию отличникам и хорошистам», – сказал он.

Парламентарий также процитировал своего коллегу из КПРФ Олега Смолина: «Раньше мы учились и подрабатывали, а сейчас наши студенты работают и подучиваются». «Как вы относитесь к этим инициативам?» – поинтересовался Нилов.

«Я хотел бы предложить вовлечь нас в эту дискуссию, активно поработать и взвешенно принимать решения», – заявил в ответ Фальков. Работа по увеличению количества бюджетных мест в высших учебных заведениях уже ведется, заверил министр – до 2024 года в федеральном бюджете на это запланировано более 70 млрд рублей. «Но увеличение мест в целом по стране и направление их значительного количества в регионы не означает, что автоматически во всех вузах произойдет увеличение количества бюджетных мест», – предупредил он, отметив, что разработанная методика запускает механизм конкуренции, и позволяет самым востребованным вузам забирать больше таких мест.

Вводить мораторий на повышение стоимости обучения в министерстве считают нецелесообразным, поскольку он «будет иметь обратные последствия: для ряда вузов это еще и возможность платить совершенно другие заработные платы преподавателям, ремонтировать аудитории и строить общежития». «Я бы просил вас в этом вопросе при разработке законодательной инициативы привлекать нас. Давайте пообсуждаем, в том числе с ректорским сообществом», – предложил Фальков.

Москва, Татьяна Дорофеева

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