«Граждане от этого ничего не получат»: Госдума поддержала идею правительства отдать владельцам НПЗ более 250 млрд рублей

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о введении обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения думская оппозиция заявила, что не будет поддерживать такие траты бюджетных средств, поскольку выгоду от этого новшества получат только бенефициары нефтеперерабатывающих заводов. Как говорится в пояснительной записке к документу, речь идет о сумме более 254 млрд рублей до 2024 года.

Как заявил на пленарном заседании Госдумы заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, новшество должно помочь развитию нефтегазохимической сферы и нефтепереработки в стране. С 1 января 2022 года производителям продукции из этана и сжиженных углеводородных газов вводится обратный акциз при выполнении ими одного из условий: введение после этой даты новых перерабатывающих мощностей, рассчитанных более чем на 300 тысяч тонн в год, либо инвестиции до 31 января 2027 года в объеме не менее 65 млрд рублей в новые нефтехимические производства. Кроме того, документ вводит коэффициент, увеличивающий обратный акциз на нефтяное сырье. Мазут предложено вообще исключить из подакцизных товаров.

Чтобы не допустить рост цен на спиртовые санитайзеры в условиях пандемии, законопроект вводит для производителей такой продукции нулевой акциз на спирт – но только при подтверждении предприятиями целевого использования сырья, подчеркнул Сазанов.

Комитет Госдумы по бюджету законопроект поддержал. Однако у депутатов из оппозиционных фракций инициатива правительства вызвала массу вопросов. Коммунисты усомнились в результативности предложенных правительством мер, и заявили, что в первом чтении документ поддерживать не будут. Похожую позицию также высказали «эсеры».

«Какие компании будут получать? – поинтересовался депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. – Там такой объем инвестиций записан, какой далеко не каждая компания может себе позволить. Каков суммарный объем выплат из бюджета, сколько отрицательных акцизов в год? Насколько снизятся цены на бензин, потому что тут записано, что цена на бензин должна снизиться. И если бы мы отменили налоговый маневр – дало бы это больше по снижению цен на бензин?»

Как выяснилось, в кабинете министров ответов на эти вопросы не знают. Объем отрицательных акцизов можно будет оценить только после заключения компаниями соглашений с правительством, сказал замминистра финансов. Что касается снижения цен на бензин, то в правительстве полагают, что увеличение нефтепереработки вызовет рост предложения бензина на внутреннем рынке, а это должно привести к снижению цен на топливо. «Оценить это влияние пока невозможно, поскольку непонятно, какие НПЗ и в каком объеме заключат инвестиционные соглашения», – заявил Сазанов, отметив, что «в части налогового маневра мы такие оценки не проводили».

После этого «эсеры» отказались поддерживать правительственную инициативу. «Ничего от этого не получат граждане, и страна ничего не получит, – пояснил Гартунг. – Кроме отдельной категории граждан, которые являются бенефициарами перерабатывающих заводов, и получат эти сотни миллиардов рублей».

Россия является крупнейшей добывающей страной в мире, напомнил парламентарий, обратив внимание, что, проведя налоговый маневр, страна сделала большой шаг к обнулению экспортных пошлин на нефть. «Тем самым мы повышаем рентабельность продажи сырой нефти за рубеж – и естественно, большая доля сырой нефти уходит за рубеж, – подчеркнул Гартунг. – Мы подняли НДПИ, чтобы компенсировать это выпадение доходов из бюджета – но это привело к тому, что нефть, поступающая на переработку внутри страны, становится дороже, и рентабельность переработки падает. Потому что цены на бензин поднять невозможно. И нефтяники говорят: рентабельности нет, поэтому давайте нам обратные акцизы! И таким образом вынуждают правительство вводить вот такие законопроекты».

Как считает депутат, чтобы вернуть деньги нефтяникам, власти подняли пенсионный возраст, собрали средства со всей страны, заморозили индексации пенсий работающим пенсионерам. «А бедным нефтяникам не жалко ничего, несколько сот миллиардов мы им отдадим! На индексацию пенсий денег нет, а на это у нас есть», – с сарказмом заявил он, отметив, что каждый работающий пенсионер за пять лет уже недополучил по 125 тысяч рублей, а неработающий – по 51 тысяче рублей.

«Эсеры» предложили альтернативный вариант: отменить налоговый маневр и поднять экспортные пошлины на нефть. Продавать сырье за рубеж станет менее выгодно, чем перерабатывать его в России, пояснил он.

Между тем, депутат от «ЕР» Павел Завальный со своей стороны в ответ на такую критику заявил, что «этот законопроект не про снижение цен на бензин, а про развитие экономики нашей страны».

В итоге думское большинство поддержало идею правительства: за законопроект в первом чтении проголосовало 303 депутата, против четыре, воздержался один.

Москва, Татьяна Дорофеева

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