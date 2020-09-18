В Госдуму внесен законопроект об увеличении в 10 раз штрафа за разглашение данных силовиков

Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены в десять раз увеличить штрафы для граждан и должностных лиц за разглашение информации с ограниченным доступом. Соответствующий законопроект сегодня внесли в нижнюю палату парламента председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарёв и первый замглавы комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. В пояснительной записке сказано, что речь идет о разглашении данных силовиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки предложено внести в ст. 13.14 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом. Сейчас за такое деяние гражданин должен заплатить штраф в размере от пятисот рублей до одной тысячи, должностные лица – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. Согласно предложению Пискарева и Вяткина, штрафы вырастут в 10 раз, и составят для граждан от пяти до десяти тысяч рублей, для должностных лиц – от сорока до пятидесяти тысяч.

Соответствующие поправки планируется внести и в ст. 3.5 КоАП РФ, устанавливающую предельные размеры административных штрафов.

В пояснительной записке к документу депутаты пояснили, что в России отмечается «увеличение случаев несанкционированного разглашения информации ограниченного доступа (например, персональных данных сотрудников правоохранительных органов) в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» гражданами и должностными лицами, которые получили доступ к ней в связи с исполнением ими служебных или профессиональных обязанностей». Существующие штрафы слишком малы и не стимулируют россиян соблюдать закон, считают «единороссы». Десятикратный рост суммы штрафа «позволит эффективно бороться с соответствующими правонарушениями, повысит эффективность превентивной функции

КоАП России и укрепит общественный порядок», уверены авторы.

Депутат от «Единой России» Василий Пискарёв – экс-прокурор, бывший первый заместитель председателя Следственного комитета РФ. В Госдуму он избран по партийным спискам и представляет Нижегородскую область, Чувашию, Марий Эл и Мордовию.

Дмитрий Вяткин – представитель Курганской и Челябинской областей, он также был избран по партийным спискам. Кандидат юридических наук, вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой является соавтором закона о фейках и неуважении к власти.

Москва, Татьяна Дорофеева

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