Официальный курс евро превысил 90 рублей

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России заметно повысил курсы американской и европейской валют. Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 22 сентября, американский доллар будет почти на рубль дороже, чем сегодня – 76,0381, евро подорожал примерно так же – официальный курс установлен на отметке 90,0063 рубля.

Сегодня валютные торги на Московской бирже открылись резким снижением курса рубля на фоне понижения мировых цен на нефть и ожидания новых антироссийских санкций. В ходе торгов курс доллара поднимался до 76,55 рубля, и сейчас торгуется вблизи отметки 76,26. Курс евро на максимуме дорожал до 90,40 рубля, а в настоящее время стабилизировался вблизи уровня 89,85 рубля.

Одним из факторов, который оказал давление на курс российской валюты, оказалась нефть. Котировки «черного золота» марки Brent сегодня снижаются почти на 2% и колеблются в районе $42 за баррель. Американская нефть марки WTI также дешевеет и торгуется около уровня в $40 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

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