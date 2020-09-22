«Чтобы у него мозги замерзли…» Жириновский предложил радикальное наказание для противников территориальной целостности России

В качестве наказания за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, нужно отправлять «в самую северную точку» страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые Государственная дума рассмотрит сегодня в первом чтении.

Как считает политик, наказание за такие действия предложено слишком мягкое: в случае первого нарушения грозит штраф до 500 тысяч рублей, а повторное грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

«С отбыванием наказания в самой северной точке нашей страны – там, где птицы не летают, чтобы у него мозги замерзли, и даже мыслей не появилось о передаче российской земли другому государству», – предложил Жириновский.

«Никому ни одного кусочка, (…) Калининград должен быть соединен с Белоруссией, что это еще за эксклав?», – подчеркнул лидер ЛДПР.

Ранее депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, выступая перед журналистами, сообщил, что законопроект предусматривает наказания на призывы к нарушению целостности РФ и для граждан иностранных государств. «Уголовному наказанию будут подвержены и граждане других государств, которые призывают часть территории забрать себе, – отметил парламентарий. – Привет нашим коллегам из Прибалтики, из Украины, которые позволяют себе подобные вещи».

Поправки, согласно законопроекту, предложено внести в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс и КоАП.

Москва, Татьяна Дорофеева

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