«Вас заложат в ломбард и завтра спустят в сточную канаву»: Зюганов жестко раскритиковал «бюджет по Силуанову»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал депутатов Госдумы не принимать федеральный бюджет на ближайшие три года, который на прошлой неделе утвердило правительство РФ. «Если примем бюджет по [главе Минфина Антону] Силуанову, то никто не удержит ситуацию в стране, ее нечем держать. Полстраны живет на семь долларов в сутки, остальные – не знают, как концы с концами сводить», – подчеркнул политик.

Как отметил Зюганов, в новом бюджете предусмотрено сокращение расходов на здравоохранение – и это во время угрозы коронавируса и экономического кризиса, из-за которого население стало намного беднее. «Предлагают таблетки покупать за 12 тысяч упаковка, чтобы вылечиться надо минимум 3 упаковки, это 36 тысяч – кто их найдет в стране?» – возмутился лидер КПРФ. При этом Зюганов напомнил, что у России есть деньги в Фонде национального благосостояния, а золотовалютные резервы превышают 600 млрд долларов. «У вас под столом лежит три бюджета!» – подчеркнул он.

«Еще он [Силуанов] предлагает залезть в долги к иностранцам на 20% ВВП. Это означает, что в этом году вы все будете платить по долгам 900 млрд, а через два года будете платить 1 трлн 600 млрд. Ваших детей обернут с ног до головы, вас заложат в ломбард и завтра спустят в сточную канаву», – пояснил Зюганов.

В то же время политик обратил внимание, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагает продолжить приватизацию госимущества. «Господин Кудрин, вы уже продали вместе с Чубайсом. Что вы получили от этого? Вы получили миллиардеров, которые не хотят платить налоги. Вы уничтожили 80 тысяч производств и предприятий. У вас ничего не работает. Вы даже не произвели за эти годы собственного телефона, у вас у каждого в кармане американский шпион. И тогда что вы предлагаете? Что еще продавать дополнительно? Мы продали – в том числе затопили Таймыр, убытки 158 млрд и 50 лет придется лечить эту территорию», – заявил Зюганов, отметив, что в результате коронавирусных ограничений и последовавшего кризиса в России в пять раз выросла безработица.

«Надо принимать срочные меры!» – призвал главный коммунист страны.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.09.20

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