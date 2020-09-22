Пленарное заседание Госдумы началось со скандала

Сегодня пленарное заседание нижней палаты российского парламента началось со скандала. Депутаты от оппозиционных фракций потребовали вернуться к прежнему порядку принятия законопроектов, который позволяет обсуждать их уже в первом чтении – в то время как сегодня вопросы и выступления по документам сведены к минимуму ради сокращения работы парламента из-за «пандемии».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов в начале заседания предложил вернуться к вопросу об общем порядке работы – напомним, пока сохраняются ограничения на вход в здание парламента, не работают пункты питания, изменен порядок обсуждения законопроектов. Последнее уже не раз вызывало критику оппозиционных фракций, поскольку обсуждения документов теперь проходят в серьезно урезанном виде. Иванов обратил внимание, что на открытии осенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что основным для парламента должно являться качество принимаемых законов.

«Недопустимо лишать депутатов возможности высказываться по вопросам первого чтения, – заявил Иванов. – Но у нас в регламенте такая норма предусмотрена только по вопросам третьего чтения, по одному представителю от фракции».

В ответ спикер Госдумы сказал, что «этот вопрос достаточно подробно обсуждали вчера на Совете Государственной думы», и сослался на «непростую ситуацию в рамках эпидемиологической обстановки». Более 50 депутатов либо находятся в больнице, либо уже обладают антителами к коронавирусу.

«Мы с вами видим, что происходит с парламентами Европы, – обратил внимание спикер Госдумы. – Не работают. (…) [Глава комитета по международным делам Леонид] Слуцкий, посмотрите, грустит – он не может выехать в ПАСЕ, чтобы заявить свою позицию. Потому что ПАСЕ не идет на решение о созыве и решении вопросов в зале ПАСЕ, а уходят в режим видеоконференцсвязи, где понятно, что полноценно обсуждать нет возможности». Володин пояснил, что третий ряд в зале Госдумы пустует потому, что в зал пришел носитель вируса, и все, кто находился с ним на одном ряду, пришлось отправить на изоляцию.

После этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский открестился от представителя своей фракции, заявив, что решения Совета думы и депутатского объединения не имеет права оспаривать ни один парламентарий. «Иначе это анархия, и будем каждый раз открывать дискуссию. Весь мир в карантине, а кому-то хочется часами здесь выступать», – подчеркнул он.

Иванов в ответ напомнил, что в Европе парламенты не только не заседают, но и решения не принимаются. «А у нас решения принимают 226 человек. У нас даже комитеты не проводятся, все в протокольном порядке. Как можно обсуждать так вопросы, которые касаются жизни всей страны?» – возмутился он.

В этот момент в спор вмешался «единоросс», глава комитета по бюджету Андрей Макаров, который сообщил, что заседания его комитета все же проходят, а на законопроект об исполнении бюджета 2019 года получены «реальные заключения от всех комитетов-соисполнителей». «На комитет просто не приходит ни один человек без справки – министр, кто угодно, все приносят, – сказал он. – А говорить огульно, что комитеты не работают, это неприлично».

Напомним, что вход в здание Госдумы для журналистов также ограничен, и часть заседаний комитетов, действительно, транслируется на сайте Государственной думы. Так, в сентябре видеотрансляции были организованы только с заседаний думского комитета по бюджету и налогам, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, и комитета по финансовому рынку.

Москва, Татьяна Дорофеева

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