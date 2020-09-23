Новые санитарные правила угрожают парализовать работу рынков: в Госдуме назвали требования Роспотребнадзора избыточными

Новый санитарные правила, подготовленные Роспотребнадзором, ставят под угрозу все попытки минимизировать образование мусора в России и могут стать основанием для закрытия рынков и магазинов «товаров без упаковки». Как заявил сегодня на заседании комитета Государственной думы по экологии его председатель Владимир Бурматов, документ фактически запрещает продажу нефасованного товара в розничных точках.

«С нашей точки зрения, это несет существенные угрозы, потому что в Российской Федерации происходит ежегодный рост образования твердых коммунальных отходов, и значительная часть – от 30% до 40% – это одноразовая упаковка и тара», – подчеркнул парламентарий, напомнив, что «в законе об обращении с отходами четко сказано, что мы должны минимизировать образование этих отходов».

По словам депутата, тревогу по поводу новой нормы уже забили владельцы так называемых «магазинов без упаковки», сеть которых развивается в Санкт-Петербурге и других городах России. «Это ставит под угрозу торговлю нефасованными товарами – ну, условные там фруктовки, – пояснил Бурматов. – Одноразовый контейнер – это минус упаковка, которая поехала на 500 лет гнить на полигон».

Думский комитет предпринял попытку обсудить проблему с Роспотребнадзором, и даже получил от главы службы Анны Поповой письмо, что позиция экозащитников будет учтена. «Но потом она учтена не была, – подчеркнул Бурматов. – Вчера мы переговорили по телефону с руководителем Роспотребнадзора, мне кажется, что наметился конструктив».

Как пояснил парламентарий, в новых санитарных нормах и правилах нет указания, что потребитель может приобрести товар в собственную тару, при этом Роспотребнадзор указал, что отпуск покупателю продуктовых товаров «не упакованных производителем осуществляется с использованием потребительской упаковки, соответствующей требованиям технического регламента».

«С этим мы согласиться не можем, потому что здесь речь идет явно не о таре потребителя, – сказал Бурматов. – Есть соответствующие требования к этой упаковке, если я их сейчас начну перечислять, то нам не хватит всего времени комитета». Парламентарий призвал ведомство Поповой вернуть в СанПин пункт, который разрешает продажу продуктов в тару покупателей.

Представитель Роспотребнадзора по видеосвязи объяснила, что новый СанПиН запрещает продавать без упаковки продукты питания, которые невозможно вымыть или подвернуть термической обработке, например, печенье или салаты. В данном случае ведомство защищает интересы продавца, поскольку покупатель может прийти за салатом с грязной собственной тарой и отравиться – однако ответственность за это будет нести торговая точка. Это же касается и продажи напитков из автоматов в тару потребителя. В Роспотребнадзоре считают, что потребитель может коснуться крана грязной бутылкой, и это несет угрозу следующему покупателю, в тару которого может попасть эта грязь.

Бурматов со своей стороны возразил, подчеркнув, что фасовка салатов в одноразовую тару в магазине несет больше эпидемиологических рисов и угроз, чем продажа в тару покупателя. Уже упакованные в магазине товары трогают сотни человек за день – в то время как к упаковке, принесенной потребителем, прикасается только он сам и продавец.

Вместе с тем участники совещания напомнили Роспотребнадзору, что «рынки существуют сотни лет», и работа этих торговых площадок будет полностью парализована. «А для большинства людей это возможность запасти продукты и купить их по минимальной цене», – указал депутат Александр Клыканов. «Этой мерой мы рынки просто убьем», – заключил депутат Николай Валуев.

В итоге парламентарии попросили Роспотребнадзор пересмотреть нормы нового СанПиН и учесть серьезные риски, о которых предупредили участники совещания.

Москва, Татьяна Дорофеева

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