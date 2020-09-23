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«Дохнуть будет население!» В Госдуме ужаснулись цене на лекарство от коронавируса

В Госдуму поступает огромное количество обращений от населения с вопросами о запредельной цене на препарат от коронавируса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. «Дохнуть будет население, у них денег нет покупать!» – заявил политик журналистам перед началом пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Цена лекарства от коронавируса – реклама пошла, покупайте, 12 тысяч рублей! Миллион звонков мне как депутату – прожиточный минимум, на что покупать? – отметил парламентарий. – Мы боремся с коронавирусом. Но на что покупать? В Липецке прожиточный минимум трудоспособного населения 9,9 тысячи рублей. Какое лекарство против ковида, дохнуть будет население, у них денег нет покупать!».

Как считает депутат, российское здравоохранение нуждается в срочном изменении законодательства. При этом Рашкин обратил внимание, что Счетная палата проверила исполнение нацпроекта «Здоровье», и обнаружила, что «из 16 показателей 6 сорваны, то есть не выполнены».

«Зато платность услуг здравоохранения растет огромными темпами, останавливать никто не собирается – ни Счетная палата, ни президент Путин, ни министерства – всех устаивает!» – возмутился парламентарий, отметив, что «Путин решил расширить горизонты планирования исполнения нацпроектов». «А суть вот этого предложения в том, что отвечать за исполнение либо неисполнение нацпроектов надо будет только через 10 лет. То есть можно не заниматься и не исполнять, что будет через 10 лет – кто знает!» – заявил политик.

«[Премьер-министр Михаил] Мишустин думал-думал, решил высказаться по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», – прокомментировал ситуацию Рашкин. – [Сказал], что денег нет. Но вы держитесь – это уже я добавил. Медведев-2. Все, не будет модернизации первичного звена здравоохранения. А через 10 лет, может быть, за это ответят».

В то же время Рашкин обратил внимание, что совокупное состояние 10 российских олигархов составляет 12,4 трлн рублей, и такую же сумму планируется потратить на реализацию четырех национальных проектов в масштабах всей страны – в том числе «Здоровье» и «Образование». «Всего-то 10 физических лиц. И вот четыре нацпроекта коту под хвост!», – заявил депутат.

Сегодня Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект о поправках в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», внесенный Рашкиным. Депутат подчеркнул, что документ вводит запрет на закрытие больниц и поликлиник, предполагает нормализацию госфинансирования отрасли, вводит госпланирование охраны здоровья граждан и защищает зарплаты врачей.

Законопроект был внесен еще в 2018 году, и тогда же правительство РФ направило в Госдуму отзыв на эту инициативу, полностью отказавшись ее поддерживать.

Москва, Татьяна Дорофеева

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