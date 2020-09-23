«Список Forbes у нас и так расширяется…» «ЕР» в Госдуме продавила скандальные поправки в Налоговый кодекс

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента произошел очередной скандал – на этот раз во время обсуждения резонансных поправок в Налоговый кодекс об акцизах на табак, обратном акцизе на этан и сжиженные углеводородные газы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поддерживать идею правительства отказались оппозиционные фракции, а коммунисты и вовсе поставили вопрос о национализации нефтегазовых предприятий, указав, что предусмотренный документом рост акцизов на табак сразу на 20% уже вызвал возмущение россиян.

Возможные причины появления новой инициативы правительства коллегам объяснил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг. «Правительство РФ осуществило налоговый маневр, обнулив экспортные пошлины на нефть и сделав суперприбыльной продажу нефти за рубеж, и подняло НДПИ, сделав невыгодно переработку нефти, – обратил внимание парламентарий. – Естественно, вкладывать в переработку нефти никто не стал. И теперь правительство РФ пошло в обратную сторону: из бюджета решило нефтяникам вернуть деньги, чтобы они развивали нефтепереработку. Вместо того, чтобы исправить ошибку и отменить налоговый маневр, (…) причем без потерь для бюджета, они настаивая на собственной ошибке, пытаются из бюджета давать нефтяникам деньги».

Как считает Гартунг, ни к чему хорошему новый закон не приведет, а объемы переработки нефти останутся прежними. «Я не понимаю, какие социальные задачи мы этим законом решаем. Чтобы некоторым компаниям дать 250 млрд [рублей]? Чтобы они еще больше разбогатели? Коллеги, список Forbes у нас и так расширяется, и они и так богатеют – без нашей с вами помощи. Им не надо помогать. А вот пенсионеры, у которых не индексируется пенсия, все еще ждут обещанной индексации», – подчеркнул парламентарий.

Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов, в свою очередь, отметил, что коммунисты были категорически против налогового маневра, и теперь поддерживают предложение Гартунга об отмене этого закона. «Кардинальный способ решить все вопросы нефтяной и газовой отрасли – это национализация, – заявил Шурчанов. – Фракция КПРФ не будет голосовать за этот законопроект. Мы ставим вопрос о национализации».

При этом парламентарий указал, что законопроект предусматривает также рост акцизов на табак и табачные изделия сразу на 20%, и сообщил, что получил массу обращений от избирателей по этому поводу – люди возмущены таким резким увеличением размера акцизов, который, они уверены, вызовет такой же резкий рост цен на сигареты, хотя рост доходов граждан по официальным данным составил всего 1%.

Однако аргументы думской оппозиции не помогли – правительственный закон был принял думским большинством при 286 голосах «за», 20 против и двух воздержавшихся.

Законопроект был внесен правительством РФ в начале июля этого года. В частности, документ предполагает рост акциза на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году и индексацию ставок подакцизных товаров в 2023 году на уровень прогнозируемой инфляции в 4%.

Москва, Татьяна Дорофеева

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