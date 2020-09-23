Госдума одобрила законопроект о доступе к медкартам пациентов их родственников

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, предписывающий медицинским учреждениям предоставлять доступ к документации пациентов их родственникам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», отказ будет допустим только в случае письменного запрета пациента.

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Александра Дронова, проект закона был разработан во исполнение решения Конституционного суда. Поправки будут внесены в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Дронова уточнила, что правительство примет ряд подзаконных актов, которые будут регулировать порядок передачи информации родственникам пациента и иным лицам.

Думский комитет по охране здоровья рекомендовал принять закон. «Лицам, указанным в добровольном согласии пациента на медицинское вмешательство медицинские работники обязаны предоставлять для ознакомления медицинские документы не только умершего пациента, но и при жизни, с возможностью снятия копий этих документов, – сообщил заместитель председателя комитета Николай Говорин.

Законопроект был одобрен в первом чтении 368 голосами депутатов при двух воздержавшихся.

В январе этого года Конституционный суд принял постановление по жалобе россиянки Риммы Свечниковой, муж которой скончался после лечения в Кировском НИИ гематологии и переливания крови. Женщина заподозрила, что ее супруга неправильно лечили, однако предоставить ей медицинскую документацию лечебное учреждение отказалось, сославшись на врачебную тайну. Конституционный суд признал соответствующие нормы федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» не соответствующими Основному закону страны, и обязал законодателей исправить ошибку.

Москва, Татьяна Дорофеева

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