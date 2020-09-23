«Почему наши средства работали на экономику США?» Оппозиция в Госдуме отказалась поддерживать отчет о бюджете-2019

Фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» в Госдуме вслед за депутатами от КПРФ отказались голосовать за отчет правительства РФ об исполнении бюджета за 2019 год. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии заявили, что падение роста экономики в прошлом году невозможно объяснить пандемией, на которую власти сошлются в этом году.

В частности, в своем выступлении депутат от ЛДПР Сергей Катасонов обратил внимание, что в прошлом году в почти в полтора раза сократился оборот розничной торговли, рост реальных зарплат снизился в три раза по сравнению с 2018 годом. «Все достаточно печально», – констатировал он.

При этом депутат отметил «провал по нефтегазовым доходам» в бюджет. «Написано – доля 39%. У меня такое ощущение, что мы решили долю нефтегазовых доходов снизить не за счет роста ненефтегазовых доходов – а просто за счет снижения нефтегазовых доходов, – заявил он. – Но это налоговый маневр, о которым мы много раз говорили».

Поддержку документ правительства получил только у представителей партии власти. Так, депутат Андрей Исаев заявил, что «бюджет исполнен полностью и хорошо, все социальные обязательства государства выполнены, мы существенно продвинулись по пути достижения национальных целей».

«Диву даешься, чего тут только не услышишь, – отреагировал на эти слова депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг. – Интересно, это каких национальных целей вы достигли? Если тех, что поставил президент – то мы от них только отдалились».

Парламентарий напомнил, что одной из целей рост экономики выше среднемирового – который в прошлом году составлял 3%. «А у нас – 1,3%. Не достигли? Нет. А у нас были основания на это рассчитывать, у нас профицит бюджета был 2 трлн рублей. Почему они работали не на нашу экономику, а на экономику США? – возмутился Гартунг. – Да, наверное, в США нашими деньгами достигли национальных целей и добились темпов роста выше среднемировых. Вы тогда уточняйте, о какой стране говорите!»

Депутат подчеркнул, что появление в бюджете профицита было достигнуто за счет повышения пенсионного возраста, роста НДС и уменьшения индексаций выплат работающим пенсионерам. «В 2019 году было отнято: неработающий пенсионер – 1 163 рубля, каждый месяц. Работающий пенсионер потерял 3 841 рубль, – отметил Гартунг. – В этом году цифры следующие: каждый неработающий недополучает 1 209 рублей, работающий – 4 490 рублей».

Ранее фракция КПРФ в Госдуме также отказалась поддерживать отчет правительства об исполнении бюджета 2019 года, заявив о провальных результатах работы правительства РФ.

В итоге отчет правительства поддержали 272 депутата, против проголосовали 53, и один воздержался.

Москва, Татьяна Дорофеева

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