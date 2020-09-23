МИД России заявил о расширении санкционного списка для ЕС

В ответ на действия Европейского союза Россия приняла решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ. В МИД уточнили, что число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.

«В последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан. Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманными и порой абсурдными предлогами. Неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода. Но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций», – говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, согласно дипломатической практике Представительству Европейского союза в РФ направлена нота, информирующая о данном шаге. «В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер», – подчеркнули в МИД России.

Какие именно структуры ЕС и представители стран Евросоюза включены в «черный список», в заявлении не уточняется.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.09.20

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