Болгария обвинила российских дипломатов в шпионаже

Правоохранительные органы Болгарии обвинили двух российских дипломатов в сборе информации, которая относится к государственной тайне. Об этом говорится в заявлении болгарской прокуратуры.

По данным ведомства, в период с 2016 года по настоящее время два гражданина РФ осуществляли разведывательную деятельность, получая информацию о планах модернизации болгарской армии и ее технической оснащенности для передачи российской военной разведке в Москве.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые установили контакты с гражданами Болгарии, которые имели доступ к информации, касающейся военно-промышленного комплекса страны. В некоторых случаях были обещаны и предоставлены финансовые средства.

В сообщении уточняется, что главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил о расследовании министра иностранных дел страны Екатерину Захариеву.

София, Светлана Антонова

София. Другие новости 23.09.20

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