«Поэтому граждане беднеют»: в Госдуме раскритиковали систему медицинского, пенсионного и социального страхования

Оппозиция в Госдуме забраковала отчеты Фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования об исполнении бюджетов в прошлом году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что «к цифрам не придраться», сама работа этих систем вызывает массу нареканий, пояснили парламентарии.

«Наша система медицинского обеспечения не прошла проверку на прочность, как бы тут ни говорили, – заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг. – К сожалению, даже если вы будете людям, умершим от ковида, приписывать другие заболевания, а они у любого человека найдутся, то это человека не оживит. Поэтому мы считаем, что нужно радикально увеличивать финансирование здравоохранения, и соответствующие законопроекты уже внесли».

Система начисления пенсий также вызвала серьезные нарекания «эсеров». Так, по словам Гартунга, к 2020 году из-за заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам, каждый из них потерял в среднем 179 376 рублей. «Это пенсионер, получавший на момент заморозки, среднюю пенсию по стране: 12 400 рублей, – пояснил депутат. – Если бы ему в полном объеме индексировалась пенсия в соответствии с уровнем инфляции, то он бы получил дополнительно 179 тысяч 376 рублей. Неработающий пенсионер за это время потерял 66 тысяч 108 рублей».

«Вот и цена вопроса. Поэтому у нас список «Форбс» пополняется, а граждане у нас беднеют», – подытожил Гартунг.

Либерал-демократы также раскритиковали работу социальных фондов. Депутат Ярослав Нилов обратил внимание, что бухгалтерские документы отчеты об исполнении бюджета выполнены хорошо, «дебит с кредитом сошелся», но проблемы никуда не делись. «Возникает очень много претензий к существующим системам пенсионного, социального и медицинского страхования. А фонды являются пультами управления этой системы», – , – констатировал парламентарий.

Нилов подчеркнул, что ЛДПР выступает за прямое финансирование медицинских учреждений, без участия посредников-страховщиков. «Финансовые присоски в виде страховых компаний обнаглели, диктуют свои правила, и, собирая взносы, зарабатывают себе, и создают все условия, чтобы штрафовать медицинские организации, в том числе по надуманным причинам», – отметил он, пояснив, что фракция намерена воздержаться от голосования.

Депутат от КПРФ Николай Арефьев, в свою очередь, назвал порочной существующую в Госдуме систему оценки работы социальных фондов. «Мы заслушиваем отчет об исполнении бюджета, вместо отчета о пользе этой структуры будь то пенсионерам, или всему народу», – отметил он, пояснив, что к цифрам в отчетах «вроде бы не придраться».

При этом парламентарий раскритиковал пенсионную реформу, сообщив, что за прошлый год не вышло на пенсию 400 тысяч человек, за счет которых ПФР сэкономил 21,5 млрд рублей. Однако эти средства не пошли на повышение пенсий уже существующим пенсионерам.

«Примерно такая же ситуация с ФОМС, там вроде бы все в порядке и по доходам, и по расходам», – пояснил, напомнив, что рост зарплаты медиков, о котором отчитались чиновники, коснулся только главных врачей, а медсестер в прошлом году массово переводили на должности санитарок, чтобы вывести из-под действия указов президента и не повышать им зарплату. «Страховая медицина уничтожила практически половину наших медицинских учреждений», – подчеркнул он.

Несмотря на жесткую критику, депутаты из «Единой России» при голосовании большинством голосов все же решили одобрить отчеты фондов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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