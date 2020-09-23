Валютный кризис: доллар превысил отметку 77 рублей

Сегодня во второй половине дня российская валюта вновь заметно ослабела по отношению к доллару и евро. На торгах на Московской бирже курс американской валюты превысил 77 рублей, европейской – приблизился к отметке 90 рублей.

Как следует из данных биржи, максимальный курс «американца» достигал 77,1150 рубля, евро – 89,99.

Стоит отметить, что по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России установил на завтра, 24 сентября, курс доллара на уровне 76,3545 рубля, евро – 89,2508.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах из-за усиления геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Белоруссии и инцидент с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, рубль реагирует на рост доллара к большинству мировых валют на глобальном рынке.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 23.09.20

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