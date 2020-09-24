Коррупционный скандал: задержаны четверо высокопоставленных сотрудников Домодедовской таможни

В Подмосковье четверо сотрудников таможни задержаны по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с 18 по 23 сентября 2020 года начальник одного из отделов Домодедовской таможни и ее подчиненная, через посредников – коллег из руководящего состава, получили от представителя коммерческой организации взятку в 600 тысяч рублей. В обмен на деньги должностные лица обещали ускорить рассмотрение административного производства в отношении этой организации и применить минимальные штрафы за нарушение законодательства, а также вернуть изъятые товары, ввезенные и задекларированные в нарушение таможенного законодательства.

Однако все подозреваемые были задержаны в рамках спецоперации ФСБ России при передаче денег.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере») и п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Известно, что двое фигурантов в ходе допроса признали свою вину, а также дали подробные изобличающие показания. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении двух других фигуранток меры пресечения.

Москва, Мария Вяткина

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