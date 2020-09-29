«Эсеры» намерены подать иск в Конституционный суд из-за отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам

Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме рассматривает возможность обращения в Конституционный суд из-за отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер партии Сергей Миронов сегодня перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Нас абсолютно не устраивает то, что мы видим в бюджете, который вносится в Государственную думу, – то, что нет выделения денег на индексацию пенсий неработающим пенсионерам, – сказал он, напомнив, что 1 июля россияне одобрили поправку к Конституции об обязательной индексации пенсий не реже раза в год. – Здесь мы считаем несправедливым, что Минфин в лице вице-премьера [Антона] Силуанова считает возможным не индексировать пенсии работающим пенсионерам, считая, что они и так работают, все у них хорошо».

Миронов обратил внимание «господина министра финансов», что пенсионеры в России работают «не потому, что им нечего делать, а потому, что на ту пенсию, которую им платят, жить невозможно». При этом работающие пенсионеры так же, как и неработающие, имеют полное право на заработанную ими пенсию и ее регулярную индексацию, подчеркнул политик.

«В этой связи фракция «Справедливой России» рассматривает возможность обращения в Конституционный суд с запросом, насколько конституционно положение, по которому в очередной раз не будут индексироваться пенсии работающим пенсионерам. Мы считаем, что это уже нарушение новой действующей редакции Конституции, поправки к которой были одобрены 1 июля этого года», – заключил Миронов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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