«Вирус сделал свое злое дело»: в Госдуме почтили память умершего от ковида депутата и объявили о новых мерах предосторожности

Сегодня депутаты Госдумы в начале пленарного заседания почтили минутой молчания память своего коллеги Вахи Агаева, который скончался 23 сентября в Москве от коронавирусной инфекции. Парламентарий был избран в составе федерального списка кандидатов от КПРФ.

«Есть предложение, его высказали все фракции в ходе вчерашнего заседания Совета [Госдумы], – сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая заседание. – Давайте почтим память нашего коллеги, Вахи Абуевича Агаева, он ушел после продолжительной болезни, заразившись коронавирусом. Болезнь победила. Наш коллега на протяжении практически двух сроков полномочий был с нами, но вирус сделал свое злое дело. Вечная ему память, пускай он останется в наших сердцах ответственным, трудолюбивым, порядочным, добрым».

По словам Володина, сейчас на больничных койках с коронавирусом находятся 18 депутатов. На прошлой неделе таковых было лишь 10. «Всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60», – отметил он.

В качестве мер для предотвращения распространению инфекции в зале Госдумы была изменена рассадка депутатов. Спикер сделал замечание фракции КПРФ, «ряды которой монолитны», и это может привести к неприятным последствиям, в частности, сказал он, на одном из рядов заболел депутат, а через несколько дней «заболел тот, который был рядом с ним». «Коллеги, подумайте если не о себе, то о тех, кто рядом с вами. Если такая возможность есть», – попросил Володин.

«Мы не только теряем товарищей, но у наших коллег есть семьи, дети, близкие. Это все должно нас настроить на другое отношение, – подчеркнул спикер Госдумы. – Меры предосторожности мы будем вводить, в том числе, при организации работы, поэтому часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба, чтобы у нас количество посетителей также было сокращено, и только согласованию с руководителями фракций и комитетов». Проведение круглых столов, экспертных площадок и заседаний комитетов по возможности будут переведены в формат видеоконференций.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.09.20

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