Госдума досрочно прекратила полномочия четырех депутатов

Госдума досрочно прекратила полномочия сразу трех депутатов от разных политических фракций. Как сообщил глава думской комиссии по регламенту Отари Аршба, такое решение связано с переходом парламентариев в Совет Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявления о сдаче мандатов поступили от члена фракции «Единой России», депутата от Иркутской области Андрея Чернышова, либерал-демократа Вадима Деньгина, который представлял Тульскую, Калужскую и Брянскую области, а также «эсера» Ольги Епифановой, представлявшей ЯНАО, НАО, Архангельскую область и республику Коми.

В «прощальном слове» Чернышов напомнил коллегам, что отдал Госдуме четыре года. «В Совет Федерации ухожу грустным настроением, потому что многих из вас уже не увижу в рабочей обстановке», – сказал он, назвав депутатские годы «мощной школой, которая пригодится в дальнейшей жизни».

«Действительно, мы за четыре года все здесь и познакомились, и стали единым коллективом, несмотря на то, что у каждого здесь есть своя точка зрения, есть партийные предпочтения, – подытожил спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Но это как раз и дает нам дополнительные возможности: за счет точки зрения каждого мы принимаем более выверенные решения».

В свою очередь, Вадим Деньгин, выступая, назвал Володина «крутым и действительно классным председателем Государственной думы», а Епифановна отдельно поблагодарила членов президиума думы «за особый микроклимат». Володину депутат вручила на память книгу издания 1906 года о первой российской Государственной думе.

В итоге решение Чернышова и Епифановой об уходе из Госдумы единогласно поддержали 356 и 360 парламентариев соответственно. За одобрение постановления о сложении полномочий Деньгина высказались 355 депутатов, причем двое голосовали против и один воздержался.

Отдельным постановлением Госдума прекратила полномочия утончавшегося на прошлой неделе от коронавирус депутата от КПФРФ Вахи Агаева – при 356 голоса «за» и одном воздержавшемся.

Москва, Татьяна Дорофеева

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