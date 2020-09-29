«Без права голоса»: Госдума разрешила подросткам охотиться с ружьями

Сегодня Госдума в первом чтении одобрила законопроект группы депутатов и сенаторов, разрешающий хозяину охотничьего оружия отдавать его в пользование 16-летним гражданам РФ и иностранных государств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вводит новый порядок разрешения на ношение и использование оружия.

Как пояснил соавтор законопроекта, член «Клуба горных охотников», депутат от «Единой России» Владислав Резник, сейчас любая передача оружия между охотниками является незаконной и нарушает правила оборота оружия. Новый законопроект разрешает свободно отдавать оружие тем, кто получил любое разрешение на ношение и хранение оружия.

«Среди таких документов, помимо действующих в данный момент, проектируется новый вид разрешения на ношение и использование оружия, который будет выдаваться гражданам, достигшим 16 лет, не желающим приобретать охотничье оружие в собственность, но желающим использовать оружие, принадлежащее третьем лицам на охоте или временной основе», – пояснил Резник.

Срок действия такого документа составит пять лет, при этом для подростков от 16 до 18 лет такое разрешение будет выдаваться только по заявлению их законных представителей. Резник подчеркнул, что возможность приобретения подростками оружия в собственность уже предусмотрена действующим законом, при этом охотиться они не имеют права до получения охотничьего билета.

Иностранцы смогут получать такое разрешение, которое будет действовать до 90 дней, а соответствующее заявление должны будут подать владельцы охотничьего хозяйства.

Авторы законопроекта полагают, что такой документ «придаст импульс развитию охотничьего туризма и всего охотничьего хозяйства в целом».

Комитет по природным ресурсам и правительство РФ инициативу поддержали. Тем не менее, идея депутатов и сенаторов вызвала вопросы. В частности, парламентарий от ЛДПР Андрей Андрейченко поинтересовался, сможет ли охотпользователь приобрести сто ружей, и сдавать их в аренду. «И мои соратники предлагают разрешить голосовать с 16 лет, и всегда это отклоняется, – напомнил он. – А здесь мы разрешаем людям ношение оружия с 16 лет. Чем обосновано, что мы именно в охоте, а не в каких-то других вещах, например, в правах на машину, опускаем эту планку?»

В ответ «единоросс» Резник заявил, что законопроект «ничего нового не вводит»: в ряде субъектов уже есть решения о снижении до 16 лет возраста приобретения охотничьего оружия. Что касается количества оружия, то по действующему закону один гражданин может иметь в личном пользовании не больше 10 единиц. При этом у гражданина может быть целая коллекция оружия, которое не предназначено для использования, и он может регулярно изменять этот список из 10 наименований.

Депутат от ЛДПР Василий Власов назвал идею коллег «прекрасной инициативой» на фоне отклонённого ими же законопроекта ЛДПР о наделении граждан правом голоса на выборах с 16 лет. «Мы недавно предлагали дать возможность управлять транспортным средством, ввести такое понятие, как юношеские права – правительство против, – отметил он. – Предлагаем голосовать с 16 лет – правительство против. Почему именно в вопросе, где 16-летним ребятам дается возможность использовать оружие на охоте [правительство дает положительный отзыв]? То есть вы 16-летним юношам и девушкам даете право брать в руки оружие – но голосовать вы им возможность не даете!»

Власов уточнил, что ЛДПР поддержит законопроект, однако напомнил, что революции по всему миру делаются не руками врачей и пенсионеров, а руками молодежи, которая иногда даже не достигла совершеннолетия. «И сегодня у нас появляется возможность этой молодежи давать оружие», – подчеркнул он.

«Теперь есть возможность 16-летним ребятам и девушкам использовать оружие, – подытожил Власов. – Но для справки, глава ЦИК Латвии позавчера поддержала инициативу голосовать с 16 лет. Так же было во многих других странах. Рано или поздно мы с вами должны определиться: 16-летний гражданин имеет право делать то же, что в 18 лет, или нет. Потому что вот эти игры, когда здесь мы разрешаем, а здесь отдаем на откуп регионам – то есть тут он может ходить с оружием, а через дорогу уже нет. Что изменилось?»

В результате за законопроект в первом чтении единогласно проголосовали 305 парламентариев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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