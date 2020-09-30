Счетная палата заявила о неэффективном развитии сельских территорий

Счетная палата обратила внимание на недостаточную работу регионов и минсельхоза РФ по комплексному развитию сельских территорий. Как сообщил сегодня в ходе правительственного часа в Госдуме аудитор ведомства Михаил Мень, несколько проблем требуют «усиления акцентов».

В частности, в 2019 году на развитие сельских территорий было выделено 36 млрд рублей, однако несмотря на то, что регионы заключили все соглашения до начала финансового года, процент выполнения на 1 сентября составил всего 32,5%.

Исполнение бюджета по развитию жилищно-коммунального хозяйства на сельских территориях составило лишь 28,4%. «Понятно, что еще не конец года, но хотелось бы обратить на это внимание, чтобы и депутаты по своим регионам также на это посмотрели», – подчеркнул Мень.

Кроме того, по его словам, ряд направлений программы оказался не в полной мере востребован в регионах – так, для строительства жилья, используемого впоследствии по договорам найма, было использовано всего 0,3% выделенных средств. При этом плановые объемы в прошлом году были превышены по строительству инженерной инфраструктуры на селе: уровень газификации превысил 60%, обеспечения питьевой водой составил почти 68%.

Аудитор Счетной палаты подчеркнул, что отдельными регионами не вводятся в эксплуатацию построенные объекты инфраструктуры, а в минсельхоз иногда приходит недостоверная информация. Сейчас ведомство проверяет эффективность реализации госполитики, направленной на развитие сельских территорий. Результаты проверки Мень пообещал предоставить депутатам Госдумы до конца года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.09.20

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