Госдума скорректировала налоги для нефтяников

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в третьем чтении законопроект об уточнении и корректировке отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых. По оценкам минфина РФ, нововведение позволит за три года дополнительно привлечь в бюджет около 200 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», против принятия законопроекта выступили представители фракций КПРФ и «Справедливая Россия». В частности, депутат-«эсер» Валерий Гартунг заявил, что кабинет министров своими действиями провоцирует рост цен в России.

«Мы считаем, что увеличивать изъятие природной ренты нужно другим способом: нужно повышать экспортные пошлины и взимать дополнительные налоги со сверхприбыли при продаже сырья за рубеж, и наоборот, снижать налогообложение для отраслей, которые углубляют переработку сырья внутри страны, – пояснил парламентарий. – Таким образом мы создаем условия для переработки сырья внутри страны. (…) Этот закон идет в прямо противоположном направлении».

По оценке Гартунга, рост НПДИ перекладывает тяжесть налоговой нагрузки на внутренний рынок, поскольку компании, которым придется платить повышенный налог, повысят стоимость продукта для российского потребителя.

Коммунисты вообще отказались участвовать в голосовании за правительственную инициативу.

Несмотря на все аргументы, представители фракции «Единой России» законопроект поддержали. Депутат от «ЕР» Иван Медведев признал, что снижение доходов нефтяных компаний в результате реализации закона приведет к выпадающим доходам у регионов, однако выразил надежду, что правительство это учтет.

«Сегодня они обсчитываются, считаются, потому что надо учесть участки недр, которые перейдут на НДД. Мы с вами говорили о том, что надо найти механизм компенсации этих выпадающих доходов субъектам РФ, и я очень надеюсь, что это будет сделано, как обещал замминистра финансов, и это найдет отражение в бюджете 2021 года», – сказал он.

Закон был принят в первом чтении 257 голосами депутатов, при 15 против и одном воздержавшемся.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.09.20

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