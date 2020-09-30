Госдума обяжет операторов связи блокировать номера телефонов в СИЗО и колониях

Госдума намерена полностью запретить пользоваться сотовой связью в колониях и СИЗО. Соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента внесли депутаты-«единороссы» Александр Хинштейн, Павел Крашенинников, Василий Пискарев и Антон Гетта. Согласно документу, под блокировку попадут мобильные телефоны не только задержанных и отбывающих наказание граждан, но и сотрудников ФСИН.

Как пояснил Хинштейн, в последние годы участились случаи преступлений в сфере IT-технологий, которые совершают заключенные. «За первое полугодие текущего года количество преступлений, сопряженное с использованием IT-технологий, по сравнению с первым полугодием предыдущего года выросло ровно вдвое, – пояснил он. – 23% преступлений в России, по сути каждое четвертое из зарегистрированных сегодня совершается с использованием средств связи или коммуникации».

Называть конкретные цифры, касающиеся преступлений, совершаемых заключенными при помощи телефонов и смартфонов, Хинштейн не стал, однако сообщил, что прочел в СМИ интервью вице-президента Сбербанка, в котором тот оценил объем таких преступлений в 50% от всех мошеннических действий.

Новый законопроект «призван стать если не панацеей, то в значительной части решить эту проблему», сообщил парламентарий. Согласно документу, руководитель управления ФСИН в регионе сможет обращаться с письмом к оператору связи, и тот обязан будет прекратить услуги связи для номера, выявленного сотрудниками ФСИН.

«Сегодняшние технические возможности позволяют установить все аппараты, находящиеся даже в выключенном состоянии, в конкретном квадрате», – уточнил Хинштейн, отметив, что «пользование средствами связи в местах лишения свободы запрещено для всех – и для осужденных, и для сотрудников УИС, и для адвокатов, и для прокуроров». «Любой сотовый телефон, который излучает сигналы в местах лишения свободы – вне закона», – констатировал парламентарий. По его словам, в прошлом году в таких учреждениях было изъято более 55 тысяч средств связи.

Между тем, депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков усомнился в действенности предложенной системы. По его оценке, «самым главным» каналом передачи телефонов в колонии являются сотрудники этих учреждений. «И через операторов связи если действовать, это растянется на несколько дней наверняка, – пояснил он. – Поэтому система будет неоперативной и ненадежной, потому что не все 100% телефонов будут нейтрализованы. Не проще было бы просто поставить «глушители» в бараках? Тогда 100% было бы заблокировано».

«Не соглашусь с тезисом, что преимущественно аппараты попадают благодаря коррумпированным сотрудникам, – вступился за сотрудников учреждений ФСИН Хинштейн. – Есть масса примеров, когда это происходит и при помощи родственников, адвокатов и путем переброски».

При этом депутат сообщил, что «система шумоподавления уже сегодня применяется сотрудниками учреждений исполнения наказаний, это вопрос, не требующий законодательного урегулирования, но требующий большого финансирования и сложной технической настройки». Проблема в том, что такая система должна действовать строго на определенной территории – при этом большое число СИЗО в России находится в городской черте. «Вряд ли жители соседних домов будут испытывать сильную радость от полной блокировки связи», – пояснил он.

Вместе с тем Хинштейн заявил, что никаких исключений для подследственных в СИЗО делать не следует, поскольку они должны быть точно так же ограничены в правах, как и уже осужденные лица. «Человек, находящийся в следственном изоляторе в этом смысле должен быть более ограничен от внешнего мира, поскольку идет следственный процесс, судебное разбирательство, и любое вмешательство извне, оказание давления может впрямую помешать объективному установлению истины, – заявил он. – Поэтому в СИЗО вдвойне оборот сотовых телефонов должен быть строжайшим образом запрещен».

В первом чтении законопроект поддержали 285 депутатов, один воздержался, против не голосовал никто.

Москва, Татьяна Дорофеева

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