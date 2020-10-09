Карабахский конфликт никому не нужен, кроме Турции

Турция осталась единственной стороной, которая заинтересована в обострении карабахского конфликта. Российский военный эксперт Константин Сивков в комментарии РИА «Новый День» высказал свою версию возможного развития событий в регионе и возможен ли обновленный статус-кво.

«Карабахский конфликт подошел к той точке, когда он никому не нужен. Причина очень простая: Азербайджан понес очень большие потери, а итоги военных действий крайне незначительны: за 11 дней продвижение измеряется несколькими километрами. Для сравнения, нормальная наступательная операция за стуки предполагает провижение на несколько десятков км. А тут еще и цена очень большая, большие жертвы со стороны азербайджанской армии. Азербайджанцы очень чувствительны к потерям. Поэтому, для них это сегодня тяжело», – сказал Сивков.

По его оценке, для Армении продолжение конфликта тоже нежелательно. «Она (Армения) находится в изоляции, ресурсы ее несопоставимо меньше, чем Азербайджана. Поэтому сейчас будут стремления и заинтересованность со стороны обеих сторон. Я предполагаю. что военные действия в ближайшее время будут продолжаться, но постепенно затухать и перейдут в переговоры», – считает эксперт.

Между тем, как полагает Сивков, есть третья сторона, которая может попытаться подлить масла в огонь. «Проблема заключается в том, что есть Турция. Она заинтересована в продолжении, потому что остановка конфликта на условиях, которые сейчас приделает группа ОБСЕ, ничего не дает Турции – ради чего она вкладывалась?» – отметил он.

В то же время, по его мнению, ситуация все равно будет постепенно затухать, так как Армения и Азербайджан не готовы идти на дальнейшие жертвы. «Уже сейчас Армения пригрозила, что она может нанести ракетный удар по противнику (по Мингячевирскому водохранилищу) – тогда значительная часть Азербайджана будет затоплена. Это не простят Алиеву (Ильхам Алиев – президент Азербайджана), он будет смещен», – считает Сивков.

Согласно его прогнозу, обе стороны попытаются зафиксировать состояние дел, которое есть сейчас. «Армения сохранила Карабах, при этом часть территории, которые традиционно были азербайджанскими, за пределами Карабаха могут стать их успехами Азербайджана», – заключил эксперт.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. Приходят сообщения о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Во время эскалации конфликта Турция, а вслед за ней Украина, заявили о поддержке Баку.

29 сентября Россия призвала все страны, в том числе Турцию, сделать всё для прекращения огня и возвращения «к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами». В Кремле при этом сочли «подливанием масла в огонь» любые заявления о военной поддержке сторон конфликта, звучащие из третьих стран.

1 октября президенты России, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны конфликта возобновить переговоры без предварительных условий.

Азербайджан и Армения согласились участвовать в консультациях в Москве по вопросу прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, приняв соответствующее предложение президента РФ Владимира Путина.

Москва, Мария Вяткина

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