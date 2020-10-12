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Понедельник, 12 октября 2020, 10:53 мск

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Еврокомиссар ушел на самоизоляцию из-за риска заражения коронавирусом

Фото: ec.europa.eu

Европейский комиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Оливер Bархели отправился на самоизоляцию. По его словам, во время поездок по странам Балканского региона один из его подчиненных заразился коронавирусом, поэтому сейчас требуется дождаться результатов теста на COVID-19.

«Я чувствую себя хорошо, симптомов нет, ранее сданные тесты показывали негативный результат. Берегите себя», – уточнил еврокомиссар, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Напомним, на прошлой неделе Вархели посетил все страны региона, представляя ежегодный отчёт Евросоюза по Западным Балканам. В ходе поездки еврочиновник встречался, в том числе, с президентом Сербии Александром Вучичем.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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