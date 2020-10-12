«Единая Россия» решила наказать первого замглавы комитета Госдумы по законодательству за «неуместные» высказывания

Президиум фракции «Единая Россия» рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по законодательству Вячеслава Лысакова. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов. По его словам, причиной для такого решения стали высказывания парламентария.

«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. При этом, оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции», – пояснил Неверов, слова которого цитирует сайт Госдумы.

Предполагается, что решение фракции позже будет вынесено на Совет Думы.

Сам Лысаков подтвердил информацию о своей готовящейся отставке, и отметил, что комментарии по этому поводу последуют позже.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.10.20

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