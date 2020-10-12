В КПРФ определились, кто займет освободившееся место в Госдуме

Президиум ЦК КПРФ принял решение передать вакантный мандат депутата Госдумы бывшему кандидату в мэры Москвы Вадиму Кумину. Об этом сообщил лидер компартии Геннадий Зюганов. По его словам, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко отказался.

Зюганов уточнил, что утвердил Левченко своим советником по вопросам планирования и социально-экономического развития. Кроме того, экс-губернатор займется укреплением союзнических с партией патриотических структур, передает «Интерфакс».

«Поручили ему подготовить пятилетку развития нашей страны и предложения от государственно-патриотических сил. Он вместе с ведущими учеными на базе нашей программы, которую утвердил Орловский экономический форум, готовит эту программу в качестве основной для нашего избирательного объединения, которое пойдёт на думские выборы», – сказал лидер КПРФ.

Партия рекомендовала назначить Кумина в комитет Госдумы по финансовому рынку.

Место в думской фракции КПРФ освободилось в сентябре после смерти депутата Вахи Агаева, который заразился коронавирусом. Он был заместителем председателя комитета по финансовому рынку.

Москва, Анастасия Смирнова

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