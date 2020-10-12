Сорванное перемирие: Россия теряет влияние в карабахском конфликте

Россия стремительно влияние на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, пытаясь сохранить нейтралитет. Как считает политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев, шансы на мирное урегулирование конфликта сейчас минимальны. В комментарии РИА «Новый День» эксперт высказал мнение, что пока Армения не сможет нанести серьезный ущерб Азербайджану, результативных переговоров не будет.

«Я скептично отношусь к тому, что там происходит. С моей точки зрения, роль и влияние России там снижается, потому что Россия хотела бы поддерживать отношения и с одной, и с другой стороной. У Турции все понятно – это поддержка Азербайджана, неслучайны призывы подключить Турцию к процессу, выпады в адрес минской группы, которая не смогла обеспечить прогресс. Россия не хочет терять ни союзника в лице Армении, ни партнёра в лице Азербайджана. И руки фактически связаны», – сказал Калачев.

По его оценке, призывы к миру как «глас вопиющего в пустыне». «Азербайджанская сторона оказалась в этот раз лучше готова не без участия турецких безбилетников и турецких военных советников. До тех пор, пока у азербайджанской армии с моральной поддержкой Турции есть возможность решить проблему военным путем, они будут пытаться решить ее военным путем. Переговорный процесс они тоже хотят вести с позиции силы – мир в обмен на земли. Для меня очевидно, что перемирие трудно осуществимо и долго не продлилось бы», – отметил политолог.

Как полагает Калачев, на сегодняшний день Баку и его турецкие советники удовлетворены ходом боевых действий, о чем свидетельствуют заявления азербайджанского лидера Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Эрдогана.

По его мнению, изменить ситуацию можно только силой. «Как ни печально, если армяне будут проигрывать, то перспективы мирного урегулирования будут откладываться с каждым метром земли, которую азербайджанцы смогли бы занять. Те эксперты, которые говорят, что помощь России Армении ускорила бы мирный процесс, видимо, правы», – пояснил Калачев.

«Пока карабахские и армянские формирования не нанесли азербайджанским военным ущерб, который мог бы их отрезвить, Азербайджан будет продолжать давление. Более того, боюсь, что даже если прилегающие к Карабаху районы были бы переданы Азербайджану, это было бы только частью двухходовки, потому что целью Азербайджана является Карабах. Пока силы не уравняются, пока Армения не перехватит инициативу, трудно рассчитывать, что азербайджанская сторона будет готова к возобновлению мирных переговоров, которые она воспринимает как уловку армянской стороны, чтобы перегруппироваться и получить необходимую помощь», – подчеркнул эксперт.

Как сообщал «Новый День», бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан.

В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об успешных переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России длилась более 10 часов, в результате стороны решили объявить режим прекращения огня с 12:00 10 октября. Однако перемирие так и не наступило, в этот же день Баку и Ереван сообщили об атаках и провокациях со стороны противника.

Москва, Мария Вяткина

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