Госдума скорректирует работу из-за коронавируса

На фоне роста заболеваемости коронавирусом Совет Государственной думы принял решение ограничить работу нижней палаты парламента. Как сообщил вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в среду и четверг пленарных заседаний не будет, также перенесен «правительственный час» с участием министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По словам Жукова, которые цитирует сайт нижней палаты парламента, принято решение сосредоточиться на наиболее важных законопроектах, которые необходимо рассмотреть в ближайшее время. «Это прежде всего законопроекты, внесенные президентом РФ в соответствии с поправками в Конституцию РФ. Завтра мы рассмотрим три таких законопроекта – это поправки в закон «О правительстве РФ», «О прокуратуре РФ» и «О Конституционном Суде РФ», – сказал он.

В дальнейшем, как отметил вице-спикер Госдумы, нижняя палата парламента продолжит работать «по такому графику, рассматривая наиболее важные, неотложные законопроекты, связанные как с реализацией положений Конституции, так и с подготовкой к принятию федерального бюджета, то есть бюджетоообразующие законы».

Рассмотрение других законопроектов будет временно перенесено на более поздний срок.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.10.20

Сорванное перемирие: Россия теряет влияние в карабахском конфликте. / Горящие покрышки и баррикады: в МВД Белоруссии заявили о готовности применить боевое оружие против участников протеста. / «Список Навального»: в ЕС договорились о новых антироссийских санкциях. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»