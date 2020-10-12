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Понедельник, 12 октября 2020, 19:38 мск

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Госдума скорректирует работу из-за коронавируса

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

На фоне роста заболеваемости коронавирусом Совет Государственной думы принял решение ограничить работу нижней палаты парламента. Как сообщил вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в среду и четверг пленарных заседаний не будет, также перенесен «правительственный час» с участием министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По словам Жукова, которые цитирует сайт нижней палаты парламента, принято решение сосредоточиться на наиболее важных законопроектах, которые необходимо рассмотреть в ближайшее время. «Это прежде всего законопроекты, внесенные президентом РФ в соответствии с поправками в Конституцию РФ. Завтра мы рассмотрим три таких законопроекта – это поправки в закон «О правительстве РФ», «О прокуратуре РФ» и «О Конституционном Суде РФ», – сказал он.

В дальнейшем, как отметил вице-спикер Госдумы, нижняя палата парламента продолжит работать «по такому графику, рассматривая наиболее важные, неотложные законопроекты, связанные как с реализацией положений Конституции, так и с подготовкой к принятию федерального бюджета, то есть бюджетоообразующие законы».

Рассмотрение других законопроектов будет временно перенесено на более поздний срок.

Москва, Светлана Антонова

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