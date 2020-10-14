«Угроза нашей демократии»: глава британской спецслужбы определил «враждебно настроенные государства»

Глава британской службы контрразведки «Ми-5» Кен Маккаллум в первом публичном выступлении после назначения в марте заявил о существовании «враждебно настроенных государствах», в числе которых упомянул «российских, китайских и иранских игроков».

«В 2020 году одна из самых больших проблем для Ми-5 и для правительства – различные угрозы национальной безопасности со стороны российских, китайских, иранских игроков и игроков из других стран, растущие по степени своей серьезности и сложности, и все это параллельно с сохранением серьезного уровня террористических угроз», – цитирует РИА «Новости» заявление Маккаллума.

По его словам, речь идет о противостоянии «угрозам населению, вплоть до и включая убийства, о которых напоминает нам отравление Алексея Навального, а также угрозам нашей экономике, нашим научным исследованиям, нашей инфраструктуре» и, что широко обсуждается, «нашей демократии».

«Помимо работы по борьбе с терроризмом мы работаем над тем, чтобы защитить Великобританию от враждебно настроенных государств. Эта, возможно, громоздкая фраза призвана отразить большое разнообразие угроз, которым мы противостоим: речь не только о шпионах и краже государственных секретов», – сказал Маккаллум.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 14.10.20

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