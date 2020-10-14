российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 октября 2020, 18:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Угроза нашей демократии»: глава британской спецслужбы определил «враждебно настроенные государства»

Глава британской службы контрразведки «Ми-5» Кен Маккаллум в первом публичном выступлении после назначения в марте заявил о существовании «враждебно настроенных государствах», в числе которых упомянул «российских, китайских и иранских игроков».

«В 2020 году одна из самых больших проблем для Ми-5 и для правительства – различные угрозы национальной безопасности со стороны российских, китайских, иранских игроков и игроков из других стран, растущие по степени своей серьезности и сложности, и все это параллельно с сохранением серьезного уровня террористических угроз», – цитирует РИА «Новости» заявление Маккаллума.

По его словам, речь идет о противостоянии «угрозам населению, вплоть до и включая убийства, о которых напоминает нам отравление Алексея Навального, а также угрозам нашей экономике, нашим научным исследованиям, нашей инфраструктуре» и, что широко обсуждается, «нашей демократии».

«Помимо работы по борьбе с терроризмом мы работаем над тем, чтобы защитить Великобританию от враждебно настроенных государств. Эта, возможно, громоздкая фраза призвана отразить большое разнообразие угроз, которым мы противостоим: речь не только о шпионах и краже государственных секретов», – сказал Маккаллум.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 14.10.20

NYT назвала российских чиновников из санкционного списка ЕС по Навальному. / Ситуация тревожная, но управляемая: Голикова доложила Путину, что локлаун в России вводить не требуется. / В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Александр Вучич: США не изменят отношение Сербии к агрессии НАТО

Сербия готова купить российскую вакцину от коронавируса

Белград готов предоставить гражданство Сербии для жителей Республики Сербской

МВФ ожидает минимальное падение экономики Сербии

Сербия вышла в лидеры по запасам золота в регионе

Министры Турции и Швеции поссорились перед журналистами

Монархисты Сербии призвали «стереть» границу с Республикой Сербской

Белград подготовил жесткий ответ на отказ Приштины создать Союз сербских общин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,