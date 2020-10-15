Украина и Грузия стали государствами «нетрадиционной ориентации»

Вокруг России идет активная зачистка цивилизационного пространства – государства, веками составлявшие единую культурно-историческую общность, целенаправленно отсекаются от Москвы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель председателя Совета министров Крыма – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов на пресс-конференции в Москве. По его оценке, «нетрадиционная ориентация» государств постсоветского пространства способна разрушить восточно-христианский мир.

«Вокруг нашей страны создается неприемлемая ситуация – во многих странах так называемого постсоветского пространства идут войны, где-то – замороженные конфликты. На мой взгляд, это связано с тем, что на юго-западных рубежах существует 5 признанных государств и 6 непризнанных или частично признанных. В такой ситуации нормально мировая обстановка развиваться не может», – пояснил он.

Мурадов отметил, что обострение карабахского конфликта доказывает опасность сложившейся ситуации. «Как показывают последние события в том же Нагорном Карабахе, на основе неурегулированности этих проблем, вспыхивают конфликты. Они ставят под угрозу не только задействованные в нем страны, но и вовлекают других участников, что грозит более крупными глобальными столкновениями, конфронтациями», – считает он.

По его оценке, что все это происходит неслучайно. «Происходит зачистка сложившегося вокруг России цивилизационного пространства. Можно с уверенностью сказать, что именно на наше цивилизационное пространство направлен удар наших оппонентов. Это все приводит к отрыву наших ближайших союзников от сотрудничества с Россией, выведение или попытки их выведения из экономического и военного сотрудничества с Россией», – подчеркнул он.

Мурадов также обратил внимание, что некоторые бывшие советские республики уже дистанцировались от России. «Грузия, Украина переводятся в стан нетрадиционной цивилизационной ориентации. По оценке многих, они не имеют перспективы своего выживания, теряют свои идентичности и не способны обеспечить своего будущего. Это содержит принципиальную угрозу для будущего нашей общей восточно-христианской цивилизации», – подчеркнул он.

Кроме этого, Мурадов выразил уверенность, что идет ликвидация ялтинского мироустройства, сформированного после Второй мировой войны. «Это началось не сегодня, и во многом связано и с тем, что разделился на части Советский союз, воссоединилась Германия, была разрушена Югославия», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты обращали внимание, что политические кризисы в Белоруссии и Киргизии, обострение карабахского конфликта и украинской проблемы могут свидетельствовать об угрозе появления на постсоветском пространстве «дуги нестабильности» и возможных попытках реализовать давний план коллективного Запада по дестабилизации обстановки близи российских границ.

Москва, Мария Вяткина

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