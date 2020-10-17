Милонов спровоцировал международный скандал: Азербайджан направил в МИД России ноту протеста из-за депутата Госдумы

Посольство Азербайджана в России направило в МИД РФ ноту протеста в связи с визитом депутата Госдумы Виталия Милонова в Нагорный Карабах. Как подчеркивается в сообщении диппредставительства, парламентарий повершил поездку незаконно и при этом сделал провокационные заявления.

«В связи с незаконным визитом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в нарушение международно-признанных границ Азербайджана, Посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации была направлена нота протеста в Министерство Иностранных Дел Российской Федерации», – отметили в посольстве Азербайджана в России.

В ноте обращается внимание, что 16 октября Милонов «провел встречу с так называемым главой сепаратистского режима, и сделал ряд весьма провокационных заявлений, направленных на еще большее усугубление и без того напряженной ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана».

«Далее указывается, что подобные провокационные действия депутата Государственной Думы РФ вызвали справедливое возмущение как азербайджанской общественности, так и многочисленной диаспоры в России, и направлены на ухудшение российско-азербайджанских отношений», – заявили в посольстве Азербайджана в России.

В социальных сетях Милонов действительно сообщал о своей поездке в Степанакерт и встрече со спикером парламента Нагорного Карабаха Артуром Товмасяном. В комментариях депутат Госдумы заявил о «сволочах», расстрелявших православный храм в Шуши, и поиронизировал о «смелости» президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Церковь в Шуши, куда сволочи послали ракету. «Смелый» Ильхам Алиев выбрал цель для атаки. Сколько ещё он прольёт крови своих и армянских парней? Его и его очень богатую семью война не коснётся, а обычные люди должны понимать ради одобрительного кивка Эрдогана», – отметил, в частности, Милонов в Instagram.

Стоит отметить, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха заметно накалилась. Сегодня Баку заявил о гибели более десяти мирных жителей после обстрела Гяндже. В ответ власти Армении заявили о жертвах обстрела азербайджанских вооруженных сил.

Как сообщал «Новый День», бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан.

В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об успешных переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России длилась более 10 часов, в результате стороны решили объявить режим прекращения огня с 12:00 10 октября. Однако перемирие так и не наступило, в этот же день Баку и Ереван сообщили об атаках и провокациях со стороны противника.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.10.20

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