Перемирие снова сорвано: Ереван и Баку обменялись обвинениями

Режим прекращения огня с 18 октября в зоне карабахского конфликта, о котором накануне вечером при посредничестве МИД России договорились министры иностранных дел Армении и Азербайджана, вновь сорвано. Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями в срыве перемирия.

Армения заявила о наступлении вооруженных сил Азербайджана. «К 07:20 (6:20 мск) с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери», – заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в нарушении перемирия Армению. «Несмотря на объявление нового режима гуманитарного прекращения огня с 00:00 часов 18 октября, ВС Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение. В течение ночи противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз. Потерь среди личного состава нет», – заявили в Баку.

Сегодня министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило еще о 40 погибших военных в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне конфликта. Всего, по уточненным данным военного ведомства НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 673 военнослужащих армии обороны непризнанной республики.

В настоящее время, как сообщил советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян, вооруженные силы Азербайджана продолжают пытаться прорвать оборону карабахской стороны на южном направлении. Основной целью является водохранилище на реке Аракс. «Их цель – взять под свой контроль водохранилище, чтобы иметь влияние на Иран», – цитирует Бабаяна «Интерфакс».

«Все подобные действия пресекаются с нашей стороны жестким образом. Но, уверены, противник будет продолжать активные действия», – уточнил он, выразив надежду, что перемирие сохранится.

Пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям НКР со своей стороны уточнила, что в населенных пунктах Карабаха ночь прошла спокойно, обстрелов со стороны Азербайджана не было.

Как сообщал «Новый День», бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.10.20

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