Госдума в срочном порядке продлит «антиковидный» закон о детских выплатах

Завтра, 20 октября, нижняя палата российского парламента намерена сразу в трех чтениях принять законопроект, который продляет до 1 марта следующего года действие закона об автоматическом назначении ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка. Об этом сегодня заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Завтра мы начнем свое заседание с рассмотрения в первом чтении и в целом законопроекта, который продляет до 1 марта следующего года приостановление действия положения, которое предусматривает обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка подавать заявления о назначении указанные выплат на новый срок, – сообщил Жуков по итогам заседания Совета Госдумы. – До 1 октября такой порядок действует, но поскольку срок заканчивается, мы предлагаем завтра в срочном порядке продлить этот порядок, принять законопроект и завтра же его направить в Совет Федерации, чтобы они могли тоже его одобрить».

Напомним, из-за пандемиии коронавируса, согласно федеральному закону «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» выплата на детей с 1 апреля по 1 октября назначается без подачи заявления. Поправки, пролонгирующие этот срок, в Госдуму были внесены 14 октября.

Кроме того, как отметил Жуков, на этой неделе Госдума намерена рассмотреть все внесенные президентом РФ законопроекты, которые вытекают из поправок к Конституции, в том числе проекты второго чтения о Конституционном суде и прокуратуре. В среду парламент рассмотрит большой пакет бюджетообразующих законопроектов – в частности, это инициатива о повышении ставки НДФЛ до 15% для доходов граждан свыше 5 млн рублей в год. В повестку дня на 21 октября также внесен законопроект о приостановлении индексации общего месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов Госдумы.

По словам Жукова, в планах нижней палаты парламента на эту неделю рассмотрение пролонгации на 2023 год порядка учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Сейчас полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса идет на финансирование страховой пенсии.

Москва, Татьяна Дорофеева

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