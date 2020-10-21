«Это полная узурпация власти»: оппозиция в Госдуме выступила против поправок в закон «О Конституционном суде»

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента при рассмотрении во втором чтении поправок в конституционный закон «О Конституционном суде РФ» разгорелась бурная дискуссия. По рекомендации комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству депутаты отклонили все, за исключением одной инициативы оппозиции. Представители парламентского меньшинства остались крайне недовольны, и заявили об узурпации власти в России.

Представляя документ, глава комитета Павел Крашенинников пояснил, что законопроект был внесен президентом РФ для приведения норм в соответствии утвержденным обновлением Конституции. Ко второму чтению поступило 34 поправки, причем 10 из них комитет рекомендовал отклонить. В таблицу одобренных изменений вошли, в частности, предложения, уточняющие гарантии судьям и включающие муниципальные образования в перечень тех, кто имеет право обращаться в КС РФ, а также положение о назначении председателя Суда и его заместителя президентом РФ – причем не только из числа судей КС.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов и представитель фракции КПРФ Юрий Синельщиков попросили вынести часть поправок из таблиц на отдельное голосование. Споры вызвала норма, лишающая судей КС права на особое мнение. «Если раньше судья, не согласный с тем, что там творится, имел полное право выразить особое мнение, и это мнение публиковалось на Интернет-ресурсах, то теперь это ему запрещено», – пояснил Иванов, и процитировал слегка измененные строчки из песни барда Тимура Шаова: «У нас незримо действует один закон неписаный, закон Большого Кукиша, дословно он гласит, что тело, погруженное в оно по самую лысину, должно лежать, не дергаясь и слова не просить».

«Это делается просто для того, чтобы шестерка, вместо пресловутой тройки судей Конституционного суда, определяла, что соответствует Конституции, а что нет, кто друг народа, а кто враг. Чего этим добиваются авторы поправки?» – спросил Иванов, поинтересовавшись также, где именно в Основном законе указаны такие нормы. «Это полная узурпация власти, и проголосовав за этот закон, вы все согласитесь, что шесть человек из Конституционного суда умнее вас, 450-ти, людей с большим опытом, облеченным доверием народа. Кто за это проголосует – тот подтвердит, что Госдума в нашей стране больше не нужна», – подчеркнул депутат.

«Я считаю, это грубое нарушение принципа гласности, который существует у нас в законодательстве применительно к деятельности Конституционного суда», – поддержал Иванова коммунист Синельщиков.

В ответ Крашенинников привел в пример страны, где особое мнение судей не публикуется – в частности, это Англия, Бельгия, Люксембург, Франция. «В Ирландии прямо в самой Конституции написано, что этого делать ни в коем случае нельзя», – уточнил он, пояснив, что решение КС окончательное, его нельзя опротестовать и оно должно действовать беспрекословно. В итоге спорную поправку парламентарии поддержали при 330 голосах «за» и 32 «против».

Поправки из таблицы, рекомендованной думским комитетом к отклонению, оппозиция попросила полностью вынести на отдельное голосование, однако это положения не спасло: парламентское большинство поддержало единственную инициативу, которую согласился принять комитет по госстроительству. Среди отклоненных, в частности, оказалось предложение запретить судьям КС иметь не только счета в иностранных банках за границей, но и имущество за рубежом. «Наличие недвижимости для судьи КС намного страшнее и важнее, чем иметь просто счета. Известно, что есть судьи, которые имеют не только счета, но и имущество за рубежом», – пояснил Синельщиков. «Мы считаем, что этого не нужно делать, поэтому предлагаем отклонить», – ответил Крашенинников, и думское большинство послушно не стало поддерживать поправку оппозиции.

Отклонена была также инициатива, отменяющая новую норму, которая позволяет Конституционному суду рассматривать дела без проведения слушаний при определенных условиях. «То есть суд сможет за закрытыми дверями рассматривать практически все дела», – пояснил Синельщиков, отметив, что сейчас это возможно только в том случае, когда решение можно принять на основании ранее высказанных КС положений. «Это означает, что сейчас решения все чаще будут вырабатываться в тиши судейских кабинетов за закрытыми дверями. (…) то есть суд станет более закрытым и непрозрачным, идя в ногу с общероссийскими тенденциями», – констатировал он.

Принята была в итоге только одна поправка оппозиции, которая, как признал Крашенинников, вызвала дискуссию среди юристов. По новым положениям Верховный суд не позднее двух месяцев после опубликования КС решения дает разъяснения по вопросам судебной практики. «Это создаст перегрузку в работе Верховного суда», – пояснил Синельщиков, напомнив, что Верховный суд и сейчас может давать разъяснения по решениям КС. «По итогам всех консультаций мы приняли решение эту норму не вводить, – согласился Крашенинников. – Мы предлагаем поддержать восьмую поправку коллег [Николая] Коломейцева и Синельщикова».

В результате во втором чтении с учетом поправок законопроект был принят при 366 голосах «за», одном против и одном воздержавшемся.

Таким образом, согласно документу, теперь Конституционный суд должен будет состоять из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Изменяется также порядок прекращения полномочий судей – теперь такое право получит Совет Федерации по представлению главы государства.

Москва, Татьяна Дорофеева

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