«Это контрибуция кому-то?» Депутаты Госдумы ополчились на минфин за новую заморозку советских вкладов

Госдума в очередной раз заморозила выплаты гражданам советских банковских вкладов. Соответствующий законопроект был внесен правительством РФ и принят сегодня парламентариями в первом чтении. Минфин закономерно получил новую порцию жесткой критики, однако блокировать инициативу депутаты не стали.

Как пояснил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект приостанавливает до 1 января 2024 года действие федерального закона о базовой стоимости необходимого социального набора, которая влияет на размер индексации советских банковских вкладов населения. «В силу того, что данный индекс не рассчитывается Росстатом России, и закон не устанавливает четкий порядок его расчета, рассчитать данную величину точно представляется невозможным», – сообщил чиновник. При этом он заявил, что если бы эту величину все же удалось рассчитать, она составила бы примерно 2,5 объема всего федерального бюджета страны в год.

Заместитель председателя думского комитета по финансовому рынку Мартин Шаккум, в свою очередь, заявил, что «к сожалению, нельзя отказаться от поддержки данной инициативы, так как всех доходов федерального бюджета 2021-23 годов нам не хватит для того, чтобы выполнить данный закон». Из этих соображений Госдума уже почти 20 лет замораживает выплату советских вкладов, пояснил он.

Тем не менее, депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев обвинил минфин РФ в нарушении собственного обещания разработать совместно с Минтрудом методику расчёта и внести новое решение по индексации и выплате вкладов до начала бюджетного цикла. «У нас 12 трлн 450 млрд рублей Фонда национального благосостояния, около 600 млрд золотовалютного резерва – вы мне подскажите, мы их кому и для чего [бережем]? Это контрибуция кому-то? Когда мы их наконец-то будем использовать для поднятия благосостояния наших граждан? – поинтересовался парламентарий. – Получается, что все страны Запада через помощь отложенному спросу населения решают проблемы, а вы просто в 1995 году выработали механизм, и откладываете».

«Действительно, вопрос затянулся», – признал замминистра финансов. По словам Моисеева, сейчас разрабатывается законопроект, который позволил бы «данную проблему урегулировать окончательно». «Но мы ежегодно выплаты гражданам в качестве компенсации потери потребительской стоимости их сбережений производим, тратим на это по-разному – было 10 млрд рублей, в последний год 5,5 млрд рублей», – сообщил он, сделав акцент на том, что «государство деньги никогда не конфисковало».

«Эти деньги просто как были, так и остались на счетах, при этом фактически изъятия их никогда не происходило. Произошла потеря их потребительской стоимости за тот период, за первую половину 1992 года. Вот эту потерю потребительской стоимости мы сейчас в рамках выплат компенсируем», – пояснил Моисеев.

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин со своей стороны поинтересовался, сколько советских вкладчиков скончались за прошедшие почти два десятка лет, и «свои деньги не получили». «Кому мы остались должны, теперь уже вечно?», – отметил он.

«Мы ни у кого ничего не забирали, это не является долгом, – отбивался Моисеев. – Эти категории граждан – это не те люди, у которых что-то правительство забрало, и не отдало. Мы говорим исключительно о компенсации, что является нашей доброй волей по отношению к этим гражданам». Называть число умерших вкладчиков Моисеев не стал, заявив, что «наследники этих людей также получают эти средства».

«Единороссы» не стали добивать критикой правительство. С думской трибуны член партии политического большинства Алексей Изотов скорбно сообщил, что внутренний госдолг в ценах 1991 года оценивается в 355 млрд рублей. Это вклады в Сбербанке, по государственному страхованию и в государственные ценные бумаги. В ценах 2021 года эта цифра составляет 48 трлн рублей, в 2022 году – 50 трлн рублей, в 2023 – 52 трлн рублей. По его словам, минфину обещание, конечно, стоит выполнить, однако законопроект все же надо принимать.

«Я не понимаю, как серьезные экономисты сюда выходят, и держат нас за незнаек, – возмутился Коломейцев, выйдя в свою очередь на трибуну. – Вы вообще-то с бухгалтерией должны дружить в Минфине». Парламентарий напомнил, что до ФНБ в стране существовал Фонд будущих поколений – «правда, не сказали, чьих, и куда он делся», и накапливаются золотовалютные резервы.

«Правда, я выяснил одну тенденцию: как только золотовалютные резервы приближаются к 600 млрд, узкая группа лиц придумывает схему, как их откассировать на ограниченную группу лиц, – заявил Коломейцев. – Можете проанализировать, кому достались до этого раскассированные до этого два по 580 млрд долларов. Это большая часть двойных граждан и крупных компаний. Часть так называемых госкорпораций». В итоге средства оседают в оффшорах и британских банках, отметил депутат.

«Непонятна ситуация, когда из года в год обещают, но ничего не предлагают, вы же должны отвечать за свои слова», – обратился Коломейцев к замминистра финансов, и пообещал ко второму чтению законопроекта принести стенограмму его прошлогодних обещаний. «Все страны «семерки» думают, как через отложенный спрос поднимать экономику, вы же продолжаете убивать собственное население», – заключил он.

Отвечать на эти выпады Моисеев не стал. При голосовании законопроект одобрили 309 депутатов, против проголосовали 53, еще двое решили воздержаться.

Москва, Татьяна Дорофеева

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