«Дальневосточный капитал»: в Госдуме разработан новый социальный законопроект

В Госдуме разработан законопроект, согласно которому жители Дальневосточного федерального округа могут рассчитывать на получение «дальневосточного капитала» при рождении. Как считает автор инициативы, депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов, реализация этого проекта позволит не только сохранить, но и преумножить местное население.

В проекте документа отмечается, что право на получение дальневосточного капитала «возникает с момента рождения на территории Дальневосточного федерального округа, а также у гражданина, проживающего на территории данного региона не менее пяти лет по состоянию на 1 января 2021 года».

По мнению Тумусова, сумма, которая бы выплачивалась всем, родившимся в ДФО, должна быть равна сумме материнского капитала. Тем, кто живет в ДФО не менее пяти лет, сумму выплаты должно установить правительство. Депутат также предлагает предусмотреть, чтобы с момента открытия специального счета ежегодно зачислялись бы дополнительные 10 тысяч рублей, которые компенсировали бы транспортные расходы тех, кто родился на Дальнем Востоке или живет здесь не менее пяти лет.

Законопроект предполагает, что капитал может быть потрачен на открытие собственного бизнеса на территории ДФО, на жилье (в пределах ДФО), а образование и лечение могут быть оплачены из суммы «дальневосточного капитала» по всей стране.

В законопроекте по аналогии с социальной картой москвича также предложен и механизм получения «карты дальневосточника». Каждый житель Дальнего Востока сможет оформить ее для получения льгот – приобретение льготных или бесплатных билетов на различные виды транспорта, получение соцвыплат, пенсий, пособий, стипендий, получение льгот при приобретении товаров, поступление в высшие учебные заведения РФ, аренду жилья для студентов в центральной России, запись на прием к врачу.

«Во времена СССР человек, который приезжал на Дальний Восток, получал право на районный коэффициент как компенсацию на удорожание жизни – продуктов, жилья и так далее. В течение пяти лет он нарабатывал так называемую северную надбавку. Каждые полгода на 10% увеличивалась северная надбавка, так в течение пяти лет человек зарабатывал себе 80% северных надбавок. В итоге заработная плата на Дальнем Востоке была в 2-2,5 раза выше, чем на «материке». И люди были заинтересованы жить и работать на Дальнем Востоке, потому что сложные климатические и экономические условия жизни компенсировались ему в полной мере», – пояснил Тумусов в комментарии federalcity.ru.

«Если мы хотим, чтобы люди не бежали с Дальнего Востока, и не просто оставались здесь, а чтобы население макрорегиона росло, чтобы здесь создавались семьи, рождались новые жители, нам нужна здесь новая социальная политика», – заключил парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.10.20

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