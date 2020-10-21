«Пора заканчивать эту авантюру»: в Госдуме заявили о полном провале накопительной пенсионной системы

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, увеличивающий в 2021 году ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии до 22 лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея еще больше «растянуть» пенсионные выплаты у думской оппозиции одобрения не нашла. Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин заявил о полном провале накопительной пенсионной системы.

Парламентарий обратил внимание, что россияне «не накапливают ничего, а по выходу на пенсию забирают эти копейки с тем, чтобы хоть как-то их ощутить». Как считает Шеин, такая схема «требует подведения под ней черты, и перехода на добровольную накопительную модель распространением всего остального правила в рамках обычной солидной континентальной пенсионной системы».

В ответ заместитель министра труда РФ Алексей Пудов сообщил, что ситуация с накопительной пенсией касается 75,9 млн человек. «Денег в этой системе 4,7 трлн рублей. Поэтому решение, как вы предлагаете, об отмене коснется этого количества людей. Здесь нет простых сценариев», – заявил он.

«Правом на накопительную пенсию сегодня пользуются 100 тысяч человек из 37 млн тех кто находится на пенсии по возрасту, – парировал Шеин. – Я как-то запросил у ПФР свои пенсионные накопления в рамках месячных выплат, если бы я на пенсию вышел сейчас. А я в парламенте с небольшим перерывом с 1999 года. Так вот, у меня ежемесячное накопление составляет полторы тысячи рублей, как и у остальных здесь присутствующих. Так что нужно под этим подводить черту и заканчивать всю эту авантюру 2000 года, и возвращаться обратно к солидарной пенсионной системе».

На защиту правительственной инициативы встала «Единая Россия». Депутат Ольга Павлова объявила увеличение сроков пенсионных выплат «чисто техническим», подчеркнув, что «мы делаем это не резко, а поэтапно и плавно». «Закон нам необходим для того, чтобы формировать резерв Пенсионного фонда, а также для бесперебойной платы накопительной части пенсии», – зачитала она по бумажке.

При голосовании законопроект в первом чтении получил поддержку 309 депутатов, 50 высказались против, и один воздержался.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.10.20

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