Дорожное самообогащение: в Госдуме раскритиковали планы отдать право частникам увеличивать штраф на платных дорогах

Фракция КПРФ в Госдуме подвергла критике внесенный правительством РФ законопроект, который позволяет владельцам платных автодорог увеличивать административный штраф для нарушителей. «Ни в одной стране, кроме России, ни одна частная компания не обладает правом государства – накладывать штраф на кого-то», – подчеркнул член фракции КПРФ Николай Коломейцев.

«У нас сначала зачем-то модернизировали ГАИ, и теперь за каждым углом можно поставить камеру, и вам может за одно и то же нарушение прийти шесть штрафов, – пояснил парламентарий во время пресс-подхода перед началом пленарного заседания Госдумы. – С нашей точки зрения, минтрансу надо было озаботиться другим».

По словам Коломецева, проблемы у автомобилистов возникают на частных трассах при оплате проезда. В частности, отметил он, на трассе М4 на границе с Краснодарским краем «вы можете провести по два часа, чтобы оплатить свои же деньги частному лицу». «Сегодня большей нервотрепки, чем пройти через эти пункты оплаты, у водителя нет. Особенно в летний период», – сказал он.

При этом парламентарий обратил внимание на соотношение объемов средств, собранных владельцами частных камер фиксации нарушений и частных дорог, и теми суммами, которые выделяются на ремонт автотрасс.

«Если вы посмотрите анализ – деньги, собранные Росавтодором и «Платоном», во-первых, несопоставимы, а деньги, собранные и вложенные в ремонт дорог – еще более несоизмеримы, – заявил Коломейцев. – Поэтому мы считаем, что это продолжение дачи законодательных полномочий частным лицам для самообогащения – это в принципе путь неправильный».

Москва, Татьяна Дорофеева

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