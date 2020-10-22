Депутат Госдумы оценил работу оперштаба: в России не хватает КТ, лекарств и бригад скорой помощи

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией при почти неограниченных полномочиях не справляется со своей работой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. «С точки зрения фракции, оперштаб, обладая гиперполномочиями, с задачей не справляется», – сказал он перед началом пленарного заседания Госдумы.

«Мне сегодня поступило порядка 200 звонков с разных территорий, – пояснил Коломейцев. – По поводу отсутствия лекарственных препаратов, не приезда скорой помощи, независимо от температуры, которая есть – и даже при наличии КТ, сделанного за ваши же деньги».

Парламентарий также обратил внимание, что уже во время роста заболеваемости коронавирусом Россия открыла границы с Турцией, «в которой полыхает пандемия», и рядом других стран – но при этом ужесточаются меры в отношении собственных граждан. «Объясните мне, пожалуйста, как в условиях падающих доходов можно вводить обязательность ношения масок и перчаток для людей, у которых нет денег? – поинтересовался Коломейцев. – Мы считаем, что если правительство не справляется с ситуацией, оно обязано за счет бюджетных средств обеспечить население средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами».

По его словам, ситуацию осложняет нехватка медперсонала в больницах и поликлиниках по всей стране, в том числе в Москве. «У нас в значительной части территорий фактически нет терапевтов, на КТ надо ехать за тридевять земель, постоять там недельки полторы, да еще не факт, что пройдете. Я сам перенес заболевание, и могу вам сказать, что младшего персонала даже в московских клиниках не хватает», – подчеркнул депутат.

«Молодежь не хочет идти получать медицинское образование», – добавил он.

Коллега Коломейцева по фракции Николай Осадчий, в свою очередь, обратил внимание, что в последнее время «официальные лица через СМИ рассказывают о том, что рост заболеваемости связан с безответственностью и несознательностью граждан, которые не хотят выполнять элементарные санитарно-эпидемиологические требования».

«Но возникает вопрос: а почему вдруг у нас в стране появилось сразу столько безответственных граждан? Не потому ли, что у нас ответственностью слабо пахнет и на высоких этажах? Кто-то совершает грубейшие ошибки, кто-то реформы, которые ведут к ухудшению жизни, но никто ответственности не несет?» – заявил он.

При этом Осадчий отметил, что население все меньше доверяет заявлениям власти, и это связано «с тем, что нам принесли в предыдущие два десятилетия так называемые реформы».

За последние сутки в России зарегистрирован 15 971 новый случай коронавирусной инфекции.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.10.20

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