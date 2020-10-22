«Системное уничтожение пенсионных прав граждан»: Госдума еще на год заморозила накопительную часть пенсии

Сегодня Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, замораживающий еще на год накопительную часть пенсии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против этой инициативы правительства РФ выступила вся парламентская оппозиция, однако «Единая Россия» проект поддержала.

Представляя документ, заместитель министра финансов РФ Антон Дроздов пояснил, законопроект продляет на 2023 год норму, согласно которой полный размер индивидуальной части страхового взноса направляется на финансирование страховой пенсии. Член думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб уточнила, что фактически документ предлагает «продлить ту самую заморозку накопительной части пенсии, которая у нас наблюдается с 2014 года», и подчеркнула, что законопроект комитетом поддержан «ввиду особенностей формирования федерального бюджета и бюджета ПФР».

При этом Бессараб отметила, что в пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что такой порядок позволяет сэкономить бюджетные средства на трансферте в ПФР. По оценке Минфина, это более 669 млрд рублей. «Комитет категорически не согласен с таким утверждением», – заявила она.

Депутат сообщила, что пенсионная реформа остро поставила вопрос о сохранении накопительного компонента в системе пенсионного страхования, в связи с чем начались дальнейшие «заморозки». Поэтому комитет Госдумы считает, что правительству «необходимо ускорить работу над новым продуктом накопительной пенсионной системы», пояснила она. До сих пор все попытки Минфина вместе со Сбербанком терпели крах. Дальнейшие проволочки могут окончательно подорвать доверие россиян к накопительной системе, предупредила Бессараб.

Обсуждение законопроекта было жарким. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, взяв слово, задал Бессараб вопрос «одобряют ли граждане пенсионную реформу?». И тут же получил лаконичный ответ: «У меня нет оснований считать, что граждане недовольны пенсионной реформой».

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин назвал ситуацию с накопительной пенсионной системой «авантюрой», и подчеркнул, что она уже потерпела полное фиаско. Парламентарий пояснил, что в стране 40% работоспособного населения загнаны в условия «серой» занятости, и никаких накоплений у них по определению быть не может. Те же, кто работает на официальном рынке труда, «получают ничтожную заработную плату». В случае, если бы система работала как положено, объем пенсионных накоплений в РФ составил бы 80 трлн рублей, «а у нас четыре», отметил Шеин.

«Эта накопительная система не позволяет накопить ничего. В среднем российский работник накапливает сумму в 60 тысяч рублей, а ежемесячная выплата составляет 30 рублей в месяц», – заявил он. При этом за последние три года доля пенсионных выплат в пользу граждан РФ сократилась с 9% ВВП до 7,8%. «Минус триллион рублей. И мы видим системную работу по уничтожению права граждан РФ на получение пенсионных выплат», – констатировал Шеин.

Фракция ЛДПР тоже отказалась поддерживать правительственный законопроект, а депутат Ярослав Нилов назвал ошибкой само введение накопительной системы в пенсионное страхование.

Несмотря на заявления оппозиции, думское большинство в лице «Единой России» продавило законопроект в первом чтении: за инициативу правительства проголосовало 254 депутата, против 35, воздержалось 15.

Москва, Татьяна Дорофеева

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