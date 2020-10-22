«Их ищет Интерпол»: в Госдуме сообщили, что многие владельцы ликвидированных НПФ «отъехали из страны»

В России из 143 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) осталось лишь 32, а часть владельцев закрывшихся финансовых структур объявлены в международный розыск. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сообщили заместитель министра труда РФ Андрей Пудов и депутат Госдумы Дмитрий Скрипунов на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

С вопросом о ликвидированных НПФ к Пудову обратился депутат от КПРФ Николай Коломейцев. «У нас было 143 НПФ, а сейчас, насколько мне известно, всего тридцати двум зарегистрировали возможность работать дальше. Скажите, пожалуйста, сколько человек привлечено из 111 тех, кто пропал и непонятно где сейчас находится? Я не слышал ни одного привлечения», – сказал он.

Пудов подтвердил, что после введения системы государственной проверки и серьезного фильтра, разрешения на работу получили только 32 НПФ. «Те, которые вошли в эту систему, работают через систему страхования этих счетов по номиналу, то есть если вдруг с НПФ происходит какая-то ситуация (…) и денежные средства утрачиваются, то тогда включается механизм страхования пенсионного счета и государство гарантирует в размере номинала восстановление этих средств на счетах», – пояснил замминистра.

Что касается уголовных дел, то «такие дела есть, они как правило как раз того периода, который был в 2010-2015 годах, когда формировалась гарантийная система пенсионных накоплений», заверил чиновник. При этом Пудов не назвал ни одной фамилии и ни одного НПФ, фигурирующих в материалах уголовных дел.

В свою очередь, член думского комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов сообщил, что большое количество владельцев ликвидированных НПФ «отъехало из страны», и сейчас «посредством Интерпола эти люди разыскиваются».

Москва, Татьяна Дорофеева

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