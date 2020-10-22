ФСБ заявила о предотвращенном теракте в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о предотвращении теракта в московском регионе: задержан выходец из Центральной Азии 1999 года рождения, планировавший взорвать одно из учреждений органов власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение спецслужбы.

По данным ФСБ, по указанию боевиков международных террористических организаций задержанный готовился взорвать самодельную бомбу, после чего планировал уехать на Ближний Восток воевать на стороне террористов.

В тайнике обнаружены компоненты самодельной бомбы. Изъята также его переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки, а также видео присяги главарям террористов. Где именно и когда он планировал устроить взрыв, не уточняется.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.10.20

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