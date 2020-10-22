«Сервисы по доению россиян работают изумительно»: идея о новых штрафах на платных трассах вызвала в Госдуме недоумение

Сегодня Госдума после серьезного обсуждения приняла в первом чтении законопроект о штрафах для автомобилистов за неоплаченный проезд по платной трассе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против «новых поборов» выступили «эсеры», коммунисты и либерал-демократы, замечания к документу Минтранса высказал думский комитет по госстроительству и законодательству, однако инициатива, призванная помочь концессионерам платных дорог, все же была одобрена большинством голосов.

Как пояснил, представляя законопроект, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, документ устанавливает в Кодексе административных правонарушений (КоАП) ответственность за неоплату проезда по платной трассе. Штраф не носит компенсационный характер для владельца дороги, подчеркнул чиновник, и деньги автолюбителей пойдут в федеральный дорожный фонд. При этом на оплату проезда постфактум дается два месяца. «Данный механизм предоставляет владельцу транспортного средства, получившему постановление о наложении штрафа, возможность в течение 60 дней оплатить стоимость проезда, и быть освобожденным от штрафа», – уточнил Зверев.

По его словам, «проект направлен на формироваание в обществе культуры пользования инфраструктурой».

Между тем, как отметил член комитета по госстроительству Олег Быков, из составленного минтрансом РФ законопроекта следует, что автомобилист за неоплату проезда по платной трассе может быть оштрафован неоднократно – на разных участках дороги. Замминистра пообещал, что замечание будет учтено ко второму чтению документа.

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин назвал пояснительную записку к законопроекту от минтранса «настоящей поэзией». «Читаешь и думаешь: этот закон надо обязательно принять, он так замечательно звучит», – с иронией сказал парламентарий.

«Вы утверждаете, что введение административной ответственности и взимание штрафов будет отвечать общественным интересам. Вы уверены, что речь идет именно об общественных интересах – а не о частных интересах концессионеров, которые действительно получат от этого прибыль? В чем конкретно общественный интерес от того, чтобы штрафовать автолюбителей?» – обратился Ионин к замминистра транспорта.

Зверев в ответ сообщил, что речь идет об административном правонарушении, а штраф идет в федеральный дорожный фонд.

Такой ответ не удовлетворил оппозицию, и на помощь Ионину пришел либерал-демократ Сергей Калашников. Он поинтересовался, почему в данном случае государство решило вмешаться в деятельность бизнеса, и поддержать его таким серьезным инструментом, как административный штраф. Его коллега по фракции Александр Старовойтов прямо заявил, что у российского государства очень хорошо получается создавать цифровые сервисы по взиманию денег с граждан. В частности, напомнил он, это камеры видеофиксации, которые часто стоят на дорогах через каждые 100-200 метров, и гражданин может получить несколько штрафов за одно нарушение.

«Эти сервисы по доению граждан работают изумительно», – оценил он, и рассказал о том, как сам столкнулся с «цифровым штрафом» за неоплату парковки в Дагестане. «Оказалось, что я прописан в каком-то дагестанском селе. Я позвонил дагестанским приставам, и оказалось, что они посмотрели по совпадению имени и фамилии, а то, что у меня прописка в Московской области, а не в дагестанском селе, никто не разбирался. И не разбиралась ГИБДД, и МАДИ, которая наложила штраф», – пояснил Старовойтов.

По его словам, чтобы самостоятельно выяснить, откуда появился штраф и аннулировать его, потребовалось порядка четырех дней. «А представьте, если с такой проблемой сталкивается обычный гражданин? Сколько он будет решать эту проблему цифрового рабства, которое мы для него обеспечиваем?» – возмутился он.

Взявший вновь слово депутат Ионин предложил минтрансу направить свою энергию не на поддержку концессионеров государственным аппаратом, на бесплатные альтернативы платным трассам, которые, вопреки закону, есть не везде. При этом парламентарий обратил внимание, что в сентябре минтранс обнародовал новую стратегию, согласно которой к 2035 году в России все до единой дороги должны стать платными – чего, отметил он, допускать нельзя.

Представители фракции «Единая Россия», несмотря на все замечания, инициативу министерства поддержали. В итоге при голосовании в первом чтении спорный документ получил 253 голоса в поддержку, и только 37 против.

Москва, Татьяна Дорофеева

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