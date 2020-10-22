Служба судебных приставов попала в Госдуме под «разнос» за работу по «алиментным» решениям судов и хитрые показатели в госпрограмме

Счетная палата раскритиковала министерство юстиции РФ и Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) за проект госпрограммы «Юстиция», который вызвал сегодня серьезные вопросы на заседании комитета Госдумы по бюджету и финансам. Депутаты также высказали недовольство ситуацией и потребовали исправить ситуацию.

Как выяснилось, при верстке федеральных программ ФССП никогда не устанавливает для себя показатель, связанный с уровнем исполнения судебных решений. «У вас нет ни одного показателя, который бы относился к целям программы, которые в ней указаны», – возмущенно заявил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

«Значение показателя по обеспечению законности действий судебных приставов по обеспечению установления порядка деятельности судов ухудшается в планируемом периоде на 17 процентных пунктов по сравнению с тем, что происходит в 2020 году», – сообщила аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова.

При этом, по ее словам, ФССП продолжает накапливать объекты незавершенного строительства, и создавать новые тома проектно-сметной документации, «которая в дальнейшем не используется». «По итогам определенного периода она просто списывается без достижения результата. Эта ситуация вызывает у нас крайнюю обеспокоенность», – подчеркнула аудитор, назвав ситуацию критической.

«Зачем тогда нужна госпрограмма, если в результате ее действия законность снижается на 17%? – поинтересовался Макаров. – Или мы что-то со Счетной палатой неправильно видим?»

Заместитель министра юстиции РФ Али Алханов в ответ поблагодарил Счетную палату за то, что она «всегда держит нас в напряжении». В свою очередь, в ФССП пояснили, что спорный показатель является реверсивным – чем он меньше, тем лучше.

Тем не менее, депутат от КПРФ Вера Ганзя со своей стороны поинтересовалась, каким образом в госпрограмме удалось спрогнозировать долю решений приставов, которую суды в ближайшие годы признают незаконной. «Мы что, априори планируем, что они будут действовать незаконно?» – спросила она. Однако Алханов отвечать на этот вопрос не стал, переадресовав его к представителю ФССП. «Эти все показатели реверсивные, и мы по ним стремимся к нулю», – пояснил он. «Но вы же работаете по обеспечению исполнения закона, а получается, что сами для себя планируете нарушать закон. Как это возможно?» – не отступала Ганзя. «Всякое бывает, Вера Анатольевна», – примиряюще сказал Макаров.

В этот момент слово вновь взяла Татьяна Блинова, которая обратила внимание парламентариев, что служба судебных приставов никогда не устанавливает для себя показатель, связанный с уровнем исполнения судебных решений. «А мы считаем, что это самый важный показатель результативности деятельности ФССП, – подчеркнула она. – Учитывая, что на протяжении нескольких лет отмечается крайне низкий уровень исполнения судебных решений, особенно решений, связанных с алиментами – что считаем просто беспрецедентным – мы полагаем, что именно эти показатели должны были бы отражать результативность деятельности».

Счетная палата считает, что ФССП нужно кардинально пересматривать целевые показатели в госпрограмме. «У вас нет ни одного показателя, который бы относился к целям программы, которые в ней указаны, – возмутился со своей стороны Макаров. – Проблема не в том, нужен ли тот или иной показатель – у вас просто цели программы записаны одни, а индикаторы вообще не о них! Надо или поменять цели, или написать другие индикаторы».

В числе целей госпрограммы значатся, в частности, развитие в обществе правовой модели поведения граждан и поддержание устойчивого уважения к закону. «Если вы говорите об уважении к закону, так может лучшим качеством [исполнения решений судов] по алиментам мы будем воспитывать это уважение? У кого мы собираемся это воспитывать? У нас очередная госпрограмма, где цели программы и показатели вообще не имеют друг к другу никакого отношения», – подчеркнул Макаров.

«Будем корректировать, согласны», – ответил замминистра юстиции.

Москва, Татьяна Дорофеева

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