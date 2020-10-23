«Примером является Москва»: рабочая группа Госдумы рекомендует школам полуфабрикаты

Все российские школы должны отказаться от приготовления питания для учеников в собственных пищеблоках, переведя эту услугу на аутсорсинг. Об этом сегодня на заседания рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием заявил ее руководитель, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В пример парламентарий привел Москву, где «все дети питаются только полуфабрикатами».

«Нам нужно максимально выводить из школ полноценные пищеблоки. У нас сегодня технологии позволяют делать вне школ полуфабрикаты высокой степени готовности, и школы [оставить у себя] лишь договотовочные и раздаточные», – заявил Онищенко, сообщив, что «эта работа начиналась еще в 70-е годы прошлого столетия, когда мы готовили школьные базовые столовые». «Это обязательно нужно делать», – выразил уверенность бывший главный санитарный врач страны.

Онищенко пояснил, что установленное в большинстве школ оборудование пищеблоков устарело, изношено и не выдержит повышенной нагрузки. «Я не менторствую, но я эту тему 40 лет веду <…> Да, сегодня есть минимум холодильного и теплового оборудования. А потом?» – отметил он.

Парламентарий также заявил, что рабочая группа будет рекомендовать всем субъектам РФ ликвидировать школьные кухни и переходить на получение замороженных полуфабрикатов от предприятий питания. Обязать регионы сделать это сегодня невозможно, поскольку «президент такого решения не принимал», пояснил он.

«Примером этого является Москва, – подчеркнул Онищенко. – В каждой московской школе особенно последних 20 лет постройки можно ресторан открывать, там полный набор цехов и технологического оборудования, которое простаивает. Но сегодня Москва перешла полностью на изготовление на самом современном уровне полуфабрикатов, и все дети питаются только полуфабрикатами».

Депутат обратил внимание, что в школах Москвы только разогревают полученные от сторонних организаций замороженные завтраки и обеды, и «почти ничего не делают, только какие-нибудь салаты и мытье посуды может быть». «Вот такого рода подход должен быть. Мы должны принципиально менять подходы к организации детского питания», – сказал он.

В результате, как считает Онищенко, собственные пищеблоки с поварами должны остаться только в сельских школах, где «от этого никуда не денешься». В городах в сферу обеспечения школьников горячим питанием «должен зайти средний и малый бизнес».

Парламентарий предложил министерству просвещения РФ посвятить отдельное совместное совещание этому вопросу.

Отметим, что в Москве за последние годы произошло несколько скандалов, связанных с качеством питания в детских образовательных организациях. В соцсетях регулярно появляются комментарии, что замороженные обеды, в частности, теряют вкусовые качества, и дети отказываются их есть – поэтому нередко большая часть обедов идет в отходы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.10.20

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