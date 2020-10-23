Набиуллина не видит рисков в ослаблении курса рубля

Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции.

«В валютной динамике мы не видим рисков для финансовой стабильности, – заявила Набиуллина. – Валютный курс складывается под влиянием разных рыночных факторов и отражает те события, которые происходят, ликвидности на рынках достаточно, объемов торгов достаточно, мы не видим здесь существенных рисков».

Как считает глава ЦБ, вмешательства регулятора ситуация на данный момент не требует. «Рисков нет, но в своих прогнозах мы, безусловно, учитываем происходящие изменения», – заверила она, признав, что в этом году наблюдается «повышенная волатильность валютного курса, но она в среднем сопоставима с тем, что было в 2018 году».

«Волатильность это не только ослабление, мы видим в последнее время происходит и укрепление курса», – отметила глава Банка России.

Ослабление курса рубля учитывается в прогнозе инфляции: скорее всего, произошедшее снижение «даст некоторый проинфляционный эффект в течение ближайших 9-12 месяцев», пояснила Набиуллина, отметив, что ослабление рубля в августе-сентябре этого года даст весной следующего года в инфляции около одного процентного пункта.

Напомним, в начале года курс российской валюты по отношению к американской и европейской резко снизился на фоне опасений распространения коронавируса, и после объявления глобальной пандемии.

На выходные и понедельник официальный курс доллара установлен на уровне 76,4667 рубля, евро – 90,4142.

Стоит отметить, что правительство РФ на ближайшие годы запланировало дальнейшее ослабление российской валюты.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.10.20

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