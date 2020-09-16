Правительство РФ планирует дальнейшее ослабление рубля

Министерство экономического развития РФ при разработке проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку исходит из восстановления нефтяных цен, но при этом планирует ослабление курса рубля. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. Министр ожидает, что реальные доходы населения восстановятся и полностью отыграют коронавирусные потери при сохранении инфляции вблизи 4%.

Выступая сегодня на заседании правительства РФ, Решетников отметил, что «прогноз цен на нефть скорректирован вверх, однако мы по-прежнему консервативно оцениваем их динамику, так как эпидемиологическая ситуация во многих странах остаётся неблагоприятной».

«Восстановление спроса на нефть будет постепенным. В первую очередь, конечно, со стороны транспортной отрасли скажется сохранение ограничения на перемещение населения, а также развитие дистанционных форм. Курс рубля также скорректирован в сторону ослабления с учётом смягчения денежно-кредитной политики, а также возврата к бюджетному правилу в 2022 году. При этом считаем, что на данный момент курс рубля несколько недооценён вследствие повышенной оценки рисков со стороны инвесторов. Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего – начале следующего года. Далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться. В то же время в реальном эффективном выражении курс останется стабильным. Это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта», – цитирует министра пресс-служба правительства РФ.

Минэкономики ожидает в следующем году восстановительный рост потребления домашних хозяйств. «Розничные продажи вырастут на 5%, услуги – на 6,7%, в среднесрочной перспективе и тот, и другой показатель продолжат расти. Рост потребления домашних хозяйств будет основан на увеличении заработных плат и доходов населения», – сказал Решетников.

По его словам, в текущем году ожидается рост на 1,5% реальных заработных плат вместо спада на 3,6%, который министерство прогнозировало ранее. «Почти на 1 трлн 200 млрд рублей повышена оценка фонда заработной платы предприятий. Здесь повлияли очень сильно итоги II квартала как результат комплекса мер по поддержке занятости и трудовых доходов населения», – уточнил он.

«По реальным располагаемым доходам населения оценка этого года тоже улучшена на половину процентного пункта. Уже в следующем году реальные располагаемые доходы полностью отыграют потери этого года. Прогнозируется рост 3%, а далее – на уровне 2,5% в год», – заверил Решетников.

При этом минэкономики РФ не видит существенных инфляционных рисков. «Темпы роста потребительских цен на конец этого года оцениваем в размере 3,8% год к году. Умеренному увеличению годовых темпов инфляции будет способствовать восстановление потребительского спроса, о чём я уже сказал, и отложенная индексация регулируемых цен и тарифов ряда регионов – чуть-чуть мы сместились во второе полугодие. В дальнейшем ожидаем инфляцию вблизи целевого уровня Банка России – 4%», – сказал Решетников.

Комментируя ситуацию на рынке труда, министр признал, что ситуация «остаётся непростой». «Уровень безработицы, по методологии Международной организации труда, в июле достиг 6,3%, на текущий момент 3,7 миллиона человек являются официально безработными. При этом темпы роста официальной безработицы замедляются: если в мае прирост был в среднем 30 тысяч человек в день, в августе – 13 тысяч, то за последние недели прирост – чуть больше 3 тысяч человек, что, в общем, говорит о стабилизации ситуации», – сказал он.

Министр считает, что «в следующем году ситуация будет улучшаться: в среднем за год уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится чуть ниже 5%, то есть фактически вернётся на естественный уровень безработицы».

Москва, Анастасия Смирнова

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