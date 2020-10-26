Онищенко назвал недостаточными темпы вакцинации против гриппа

Темпы вакцинации против гриппа в РФ недостаточны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, в настоящее время «есть эпидемический подъем, и его завершение <…> зависит от нашего с вами поведения».

«Та задача, которая сегодня была сформулирована – обеспечить 60% охвата гриппом [не выполнена] – на конец прошлой недели было всего 38 млн привитых, – обратил внимание Онищенко. – А как я уже говорил, нам надо, по меньшей мере, миллионов 80 привить. Для любого другого периода 38 млн было бы вообще, как говорится, «за глаза», но для нынешней ситуации недостаточно. Нам нужно более интенсивно это делать, и я объясню почему: когда мы закончим вакцинацию против гриппа, нам нужно будет выдержать разрыв, и начинать вакцинацию против коронавирусной инфекции в группах риска».

Экс-главный санитарный врач России пояснил, что с медицинской точки зрения группу риска представляет старшее поколение россиян, с профессиональной – врачи. «Они сейчас должны быть все привиты с тем, чтобы к тому моменту, когда у нас будет отлажено в промышленном объеме производство коронавирусной вакцины, чтобы они могли первыми получить эту защиту от коронавирусной инфекции», – сказал он.

Старшему поколению Онищенко посоветовал выбирать «совмещенные с гриппом прививки против внебольничной пневмонии, пневмококковой». «Это коммерческая, к сожалению, вакцина, мы ее не имеем в Национальном календаре, но у кого есть такая возможность, совместите, пожалуйста, эту вакцинацию, потому что это хорошо спрофилактирует возможные наслоения коронавирусной инфекции», – пояснил он.

Парламентарий также призвал россиян носить маски и перчатки, а работодателей – максимально отправить сотрудников на удаленную работу. За неисполнение эпидемиологических требований должно следовать наказание, напомнил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.10.20

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